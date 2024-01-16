المنتخب الأوليمبى يختتم تدريباته استعداد لافتتاح بطولة دبى بمواجهة قطر غدًا

اختتم المنتخب الأوليمبى بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالى، تدريباته قبل قليل فى مدينة دبى الإماراتية، استعدادا لبدء مشوار الفراعنة ببطولة دبى الودية بمواجهة منتخب قطر غدا الأربعاء، فى غطار استعدادات اوليمبى الفراعنة لدورة الألعاب الاوليمبية باريس 2024 التى تنطلق الصيف المقبل .

ويخوض منتخب مصر الأوليمبى 4 مواجهات قوية خلال تلك البطولة، تبدأ بمواجهة قطر فى الثالثة عصر غد الاربعاء بتوقيت القاهرة على ملعب الشهامة، ثم مواجهة العراق يوم السبت المقبل فى الخامسة مساء، والمباراة الثالثة أمام السعودية يوم الثلاثاء المقبل فى الثانية ظهرا، ويختتم الفراعنة مبارياته فى الدورة الودية بمواجهة الامارات يوم السبت بعد المقبل فى الثانية ظهرا، على أن تقام المباريات الثلاث الاخيرة على ملعب الاتحاد .

واستعد المنتخب الاوليمبى لهذه البطولة الودية بشكل جيد من أجل استغلال المباريات الودية لأربعة امام مدارس مختلفة، لتحقيق أفضل استفادة فنية فى ظل صعوبة الاتفاق على مباريات ودية خلال المعسكرات السابقة .

كانت بعثة المنتخب الأوليمبي لكرة القدم قد استقرت فى مدينة دبي مساء أمس الإثنين، بعد رحلة طيران استمرت نحو 4 ساعات ، حيث خلد اللاعبون للراحة مباشرة ، قبل خوض المران الأول عصر اليوم .

وضمت قائمة المنتخب الأوليمبى 23 لاعبا هم: حمزة علاء و على الجابري و محمد سيحا فى حراسة المرمى .. محمد طارق و حسام عبد المجيد و كريم الدبيس و محمد حمدي و أحمد محمود و أحمد حسام و محمد مغربي و أحمد رضا و أحمد عيد فى خط الدفاع .. ومحمود صابر و أحمد عاطف قطة و مصطفى سعد ميسي و عمر خضر و أحمد نادر حواش و عمر الساعي و ماجد هاني و محمد شحاتة و محمود جهاد فى الوسط وحسام أشرف و أسامة فيصل فى الهجوم.