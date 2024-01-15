23 لاعبًا فى قائمة المنتخب الأوليمبى فى دورة الإمارات.. وميكالى يشيد بمعسكر العاصمة الإدارية

ضمت قائمة المنتخب الاوليمبى 23 لاعبا للمشاركة فى الدورة الودية فى مدينة دبى الإمارتية، فى إطار استعدادات أوليمبى الفراعنة للمشاركة فى أوليمبياد باريس 2024.

وضمت القائمة كلا من: حمزة علاء وعلى الجابري ومحمد سيحا فى حراسة المرمى.. محمد طارق وحسام عبدالمجيد وكريم الدبيس و محمد حمدي وأحمد محمود وأحمد حسام ومحمد مغربي وأحمد رضا وأحمد عيد فى خط الدفاع .. ومحمود صابر وأحمد عاطف قطة ومصطفى سعد ميسي وعمر خضر وأحمد نادر حواش وعمر الساعي وماجد هاني ومحمد شحاتة ومحمود جهاد فى الوسط وحسام أشرف وأسامة فيصل فى الهجوم.

وغادرت مساء اليوم بعثة المنتخب الأوليمبي، مطار القاهرة متوجهة إلى دبي فى رحلة طيران استمرت نحو 4 ساعات.

وضمت البعثة : محمد بركات عضو مجلس الإدارة رئيسا للبعثة، و روجيرو ميكالى المدير الفني وتياجو المدرب العام وعادل مصطفي المدرب وليونياردو مدرب الأحمال وجواو محلل الاداء ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ومساعده د.صلاح عاشور إخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي وخالد سرحان المترجم وياسر عبدالعزيز المنسق الإعلامي ومحمد مونجى الإداري ومحمد عبدالحكيم وأحمد شوقي للتدليك وعيد سليمان وشريف نعيم للمهمات.

وسبق البعثة بيوم محمود حرب المدير الادارى للترتيب لاستقبالها فى دبى استعدادًا لخوض مباريات البطولة.

واختتم المنتخب تدريباته بالقاهرة اليوم قبل المغادرة بمران قوى أعقبه تدريبات استشفائية، وشهد المعسكر دعما كبيرا من د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذى حرص على زيارة المنتخب وتحفيز اللاعبين والجهاز الفنى قبل السفر.

ومن جانبه أعرب ميكالى عن ارتياحه لمكاسب معسكر العاصمة الإدارية الجديدة ووصفه بأنه نموذجى فى أجواء أكثر من رائعة تعكس عظمة الجمهورية الجديدة.

وشدد ميكالى على اللاعبين بضرورة الحفاظ على ثقافة الفوز فى كل المباريات، مؤكدا أنه لا فرق بين المباريات الودية والرسمية خاصة وأن هذا الجيل يتم تجهيزه لإحراز إنجاز يسعد الشعب المصري وأشار ميكالى إلى أنه فخور بلاعبيه وامكاناتهم كفريق جماعي يمتلك قدرات عالية فى تنفيذ تعليماته، وأضاف ميكالى أنه يتطلع إلى تقديم جيل قوى الكرة المصرية يكون قادرا على الدفاع عن أحلام مصر فى الأولمبياد.