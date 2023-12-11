اتحاد الكرة يوافق على طلب "ميكالي" لإقامة معسكر في يناير للمنتخب الأوليمبي

وافق مسئولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، على طلب البرازيلى روجيرو ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، بشأن إقامة معسكر مغلق للفراعنة الصغار خلال شهر يناير المقبل على هامش بطولة أمم افريقيا 2024 التى تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير من العام المقبل.

الموافقة على إقامة المعسكر خلال شهر يناير المُقبل

وأبلغ محمد بركات، عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأولمبي، روجيرو ميكالي، بالموافقة على إقامة معسكر خلال شهر يناير المُقبل.

كان ميكالي قد طالب بضرورة إقامة معسكر خلال شهر يناير المُقبل، لتعويض المعسكر الأخير الذى خاضه المنتخب الاوليمبى بدون مباريات ودية، على ان يكون المعسكر لمدة أسبوع.

وطالب مسئولو الجبلاية، عامر حسين المشرف على المسابقات، بوضع مواعيد لإقامة معسكر للمنتخب الأولمبي بحيث تتوافق مع مواعيد بطولة كأس الرابطة المقرر إقامتها خلال شهر يناير.

ومن المقرر أن يبدأ المعسكر مع بداية انطلاق معسكر الفراعنة الكبار، استعدادا لخوض فعاليات بطولة أمم افريقيا 2024، على ان يتم اختيار قائمة اللاعبين بعد اعلان قائمة الفراعنة الكبار.

وخاض المنتخب الأولمبي معسكرًا خلال فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر الماضي، انتهى بمباراة ودية بين لاعبي الفريق، ولم ينل هذا المعسكر رضاء ميكالي، بسبب عدم خوض مباريات ودية كما طلب من قبل.

ميكالى يطالب بضرورة عقد جلسة مع مسؤولي اتحاد الكرة للالتزام بخطة الإعداد الكاملة خلال الفترة المقبلة

فى الوقت نفسه طالب ميكالى بضرورة عقد جلسة مع مسؤولي اتحاد الكرة من أجل الالتزام بخطة الإعداد الكاملة خلال الفترة المقبلة وحتى اولمبياد باريس والتى تم الاتفاق عليها منذ حسم تذكرة التأهل للمونديال، خاصة المباريات الودية الست التى طلبها ميكالى ولم ينفذ منها اتحاد الكرة سوى مباراتين أمام الأردن وباكستان.

ويستعد منتخب مصر الأولمبي لخوض منافسات بطولة دورة الألعاب الأولمبية "الأولمبياد" بباريس 2024.