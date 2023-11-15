تنفيذ أفكار جديدة داخل الملعب.. خطة ميكالي لتعويض المباريات الودية

حاول البرازيلى روجيرو ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، تعويض عدم وجود مباريات ودية، فى تنفيذ أفكار تدريبية جديدة داخل أرض الملعب.

ويستعد المنتخب الأوليمبى لخوض فعاليات دورة الألعاب الأوليمبية التى تستضيفها باريس الصيف المقبل، حيث يخوض أوليمبى الفراعنة معسكره التدريبى حاليا فى القرية الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويرجع سبب عدم ارتباط المنتخب الأوليمبى بمباريات ودية خلال معسكر نوفمبر الجارى، لفشل رجال الجبلاية فى الاتفاق على وديات برغم الضغوط التى مارسها ميكالى طوال الفترة الماضية.

ويواصل منتخب مصر الأوليمبى تدريباته بشكل يومى، فى محاولة من جانب ميكالى لتحقيق الاستفادة الفنية من المعسكر، فى ظل صعوبة تحقيق الاستفادة الدولية والاحتكاك بالمدارس المختلفة.

وشهدت التدريبات على مدار اليومين الماضيين، محاولات من جانب البرازيلى ميكالى لبدء تنفيذ المنهج الأوليمبي الذى جاء به من بلاد السامبا، واضعا نصب عينيه تكرار إنجازه الذهبي أو إحراز ميدالية أولمبية على أقل تقدير مع مصر فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وبدأ ميكالى مرحلة جديدة من التدريبات عنوانها كيفية الوصول إلى مرمي المنافس من أقصر طريق، وهز الشباك بأقل مجهود، شرط الالتزام الكامل بالجمل الفنية والفكر الخططى له، سواء كانت الكرة مع لاعبى منتخب مصر أو مع منافسيهم.. وفى الحالة الثانية جاءت التعليمات فى اطار كيفية استعادة الكرة من المنافس وبناء الهجمة بالشكل الذى يقود اللاعب لهز الشباك بسهولة دون اللجوء للتحضير الكثير فى وسط الملعب.

ونفذ لاعبو الفراعنة التدريبات بشكل جيد فى ظل ارتفاع نسبة استجابتهم لفكر المدرب البرازيلى وتعودهم وحفظهم لأفكاره السابقة والتى تعتبر جزء أساسي لا غنى عنه فى الفصل الجديد الذى جعل نجوم المنتخب الأوليمبي يظهرون كفريق متكامل فى الهجوم والدفاع.