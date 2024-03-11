الإثنين 11 مارس 2024
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رياضة

ميكالى يعلن قائمة المنتخب الأوليمبى للمشاركة فى بطولة غرب آسيا (صورة)

المنتخب الأوليمبي
المنتخب الأوليمبي

أعلن البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، عن قائمة الفراعنة الصغار، للمشاركة في بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا التي تقام في السعودية.

موعد انطلاق بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا

من المقرر انطلاق بطولة غرب آسيا، بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 20 مارس الجاري وحتى 2 أبريل المقبل، وذلك بمشاركة 8 منتخبات هي السعودية والأردن والعراق والإمارات، وكوريا الجنوبية وتايلاند وأستراليا ومصر كضيوف، تلبية لدعوة الاتحاد لهم للمشاركة في هذه النسخة.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الإماراتي يوم 20 مارس الحالي، ويتأهل الفائز من تلك المباراة إلى نصف النهائي لمواجهة المتأهل من لقاء أستراليا ضد العراق، فيما يلعب الخاسران من المباراتين أمام بعضهما البعض، يوم 23 من الشهر نفسه.

ويخوض المنتخب المصري مباراة ثالثة يوم 26 من الشهر ذاته، سيتم تحديدها وفقًا لنتيجتي أول مباراتين.

وتأتي هذه البطولة قبل نهائيات كأس آسيا تحت 23 عامًا، المقررة إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة في أبريل المقبل 2024، وأوليمبياد باريس صيف العام الحالي 2024.

قائمة منتخب مصر في بطولة غرب آسيا تحت 23 عاما

حراسة المرمى: حمزة علاء- علي الجابري- محمد السيد.

خط الدفاع: حسام عبدالمجيد- عمر فايد- محمد طارق- محمد مغربي- كريم الدبيس- محمد حمدي- أحمد عيد- أحمد محمود.

خط الوسط: محمود صابر- محمد شحاتة- محمود جهاد- أحمد عاطف- مصطفى سعد- أحمد نادر حواش- عمر الساعي- مصطفى أشرف- إبراهيم عادل.

خط الهجوم: أسامة فيصل- نادر فيصل- بلال مظهر.

ميكالي المنتخب الأوليمبي بطولة غرب آسيا البرازيلي روجيريو ميكالي قائمة المنتخب الأوليمبي

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