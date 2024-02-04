الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

خاص| ميكالي مديرًا فنيًا لمنتخب مصر بعد انتهاء مهمته الأوليمبية

ميكالى
ميكالى

اتفق أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام مع البرازيلي روجيرو ميكالى المدير الفني للمنتخب الأوليمبي على تولى مهمة قيادة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا الذي تمت إقالته خلال اجتماع المجلس اليوم، بسبب خروج منتخب مصر من بطولة أمم افريقيا 2023 التى تستضيفها كوت ديفوار حاليًا.

وجاء قرار الجبلاية بتعيين محمد يوسف فى منصب المدرب العام للفراعنة بالتشاور مع ميكالى، الذى وافق من حيث المبدأ على قبول المهمة، بعد انتهاء مهمته الاوليمبية كمدير فنى للمنتخب الاوليمبى الذى سيشارك فى أوليمبياد باريس 2024.

ويتولى يوسف مهمة قيادة منتخب مصر بشكل مؤقت خلال الفترة المقبلة، على ان يقود الفراعنة فى بطولة دبى الودية التى تقام خلال شهر مارس المقبل، وكذلك مباراتى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 المقرر لهما خلال شهر يونيو المقبل، وان كانت هناك محاولات من قبل اتحاد الكرة لتأجيل المباراتين إلى ما بعد الأوليمبياد.

ويرى بعض أعضاء اتحاد الكرة أن تعيين ميكالى فى منصب المدير الفنى للمنتخب الأول هو المخرج السحرى للازمة التى خلفها التعاقد مع فيتوريا، خاصة فى ظل الأزمة المالية التى يعيشها اتحاد الكرة واصرار فيتوريا على تقاضى قيمة الشرط الجزائى المنصوص عليه فى عقد بالكامل.

يتقاضى روجيرو ميكالى 50 ألف دولار فقط كراتب شهرى مقابل قيادة المنتخب الأوليمبى، ما يجعل من التعاقد معه أمر سهل مقابل زيادة راتبه 10 آلاف دولار اخرى، فضلا عن عدم وجود جهاز معاون له وهو ما يعنى عدم وجود ازمة فى تعيين محمد يوسف فى منصب المدرب العام للفراعنة.

ويتميز ميكالى بقدرته على عمل شخصية للفريق كما حدث مع المنتخب الاوليمبى الذى وصل لنهائى بطولة افريقيا تحت 23 عام، برغم قلة الخبرات لدى اللاعبين الذين تواجدوا فى قائمة الفراعنة، فضلا عن تحسن المنتخب الاوليمبى بشكل تدريجى منذ توليه المسئولية.

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