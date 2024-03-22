الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف منزلًا بمخيم الشاطئ غربى غزة

قصف غزة
قصف غزة

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية عن سقوط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

الخارجية الفلسطينية تحذر من خطورة التصعيد الإسرائيلي

حذرت الخارجية الفلسطينية من خطورة هذا التصعيد الإسرائيلي الذي يدفع باتجاه تفجير ساحة الصراع وإدخالها في دوامة عنف تصعب السيطرة عليها، خصوصًا في ظل إغلاق إسرائيل لبوابات الأمل بحل الصراع.

وتتابع الوزارة انتهاكات وجرائم الاحتلال على المستويات الدولية كافة، فإنها تؤكد على أن تقييدات وإجراءات الاحتلال بالقدس مخالفة لالتزامات نتنياهو مع الإدارة الأمريكية، والتعهدات بإبقاء الأوضاع كما كانت عليه في الأعوام السابقة.

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