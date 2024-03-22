الجمعة 22 مارس 2024
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القاهرة الإخبارية: القمة الأوروبية تنعقد بوقت حاسم فى ظل الصراع بين روسيا وأوكرانيا

القمة الأوروبية
القمة الأوروبية

قال عبدالستار بركات، مراسل القاهرة الإخبارية من أثينا، إن القمة الأوروبية تنعقد في وقت حاسم جدًا في ظل الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وأيضًا ما يحدث في غزة من تدمير للبنى التحتية وقتل المدنيين. 

وأضاف بركات، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رئيس الوزراء اليوناني شارك بالقمة الأوروبية، من أجل مناقشة هذه الموضوعات المهمة، لكن أهم شيء طرحه هو الدعوة لطرح سندات أوروبية لدعم دفاع الاتحاد الأوروبي في ظل الظروف الحالية والانتهاكات من قبل الدول الكبرى والقوية التي تسعى لاحتلال دول صغيرة وضعيفة.

مخاوف كبيرة من قبل اليونان والاتحاد الأوروبي

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من أثينا، أن هناك مخاوف كبيرة جدًا من قبل اليونان والاتحاد الأوروبي بأن يكون النظام العالمي تغير، وأن تكون الدول القوية هي التي تحتل الدول الضعيفة، وتنتهك سيادتها.

ولفت مراسل القاهرة الإخبارية من أثينا، إلى أن رئيس الوزراء اليوناني تحدث عن إمكانية أن تتمكن أوروبا من إصدار سندات باليورو، موضحًا أن الوقت قد حان لكي يكون الاتحاد الأوروبي قادرًا على ضمان الدفاع والأمن لجميع المواطنين الأوروبيين.

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