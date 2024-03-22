الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

قصف إسرائيلى مكثف على قطاع غزة

قصف غزة
قصف غزة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، لقطات ترصد قصفًا إسرائيليًا مكثفًا على قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن منع سكان الضفة الغربية من الوصول إلى القدس والمسجد الأقصى للصلاة في يوم الجمعة من شهر رمضان الفضيل، يعتبر جريمة ضد الإنسانية تعاقب عليها دولة الاحتلال. 

وأشارت "الخارجية الفلسطينية"، إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعَّدت عدوانها وتقييداتها وإجراءاتها القمعية في الضفة المحتلة منذ بداية شهر رمضان المبارك، حيث نشرت أكثر من 24 كتيبة عسكرية فيها وفرضت عليها حصارًا شاملًا وقطعت أوصالها بحصارات جزئية على جميع مناطقها وبلداتها.

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