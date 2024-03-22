الجامعة العربية: الحرب الإسرائيلية فى غزة كشفت بشاعة الاحتلال

أعلنت جامعة الدول العربية أن الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة كشفت بشاعة الاحتلال التي تفوق التصوّر واختلال المعايير العالمية على نحوٍ فادح، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

ونوهت الجامعة العربية بأنه يجب بذل مزيد من الجهد والعمل على كل الأصعدة لمساندة الفلسطينيين وتعزيز صمودهم على أرضهم وتضميد جراحهم وإغاثتهم.

وأوضحت الجامعة العربية أنه يجب العمل على تجسيد حق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.