الخارجية الفلسطينية: ضم إسرائيل لأراضٍ من الأغوار يهدف لشطب أى فرصة لتجسيد دولتنا

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن قرار إسرائيل ضم أراض من الأغوار يأتي ضمن سياستها لضم الضفة الغربية، وشطب أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

الاتحاد الأوروبي يدعو لهدنة إنسانية فورية في غزة

ودعا قادة دول الاتحاد الأوروبي المجتمعون في قمة بروكسل، إلى هدنة إنسانية فورية في غزة، وحضوا في بيان مشترك إسرائيل على عدم إطلاق عملية برية في رفح الفلسطينية بأقصى جنوب القطاع المدمر.