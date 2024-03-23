مسلسل سر إلهي الحلقة 13.. الأسدي يطلب الزواج من مريم أشرف زكي سرًا

شهدت الحلقة 13 من مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا، تصاعدا كبيرا في وتيرة الأحداث بشكل مثير واحتوت الحلقة على العديد من المشاهد المهمة التي جمعت كل أبطال العمل مع اقتراب انتهاء المسلسل وعرض الحلقة الأخيرة.

مسلسل سر إلهي الحلقة 13

وكشفت أحداث الحلقة 13 من مسلسل سر إلهي، طلب يوسف الأسدي والذي يجسد دور شريف شقيق روجينا الزواج سرا من مريم أشرف زكي “حلا” والوقوف أمام أهلها من أجله وتضمنت الحلقة حمل “رحمة” التي تجسد دورها الفنانة نهى عابدين من زوجها سرا “سراج” الذي يجسد دوره الفنان مراد مكرم، بعد أن قاما بالانفصال وتسبب في دخولها السجن بعد تهديدها له بأنها ستخبر زوجته الأولى “شاهيناز” التي تجسد دورها الفنانة مي سليم بزواجهما.

وضمن أحداث مسلسل سر إلهي الحلقة 13 اضطر “سراج” على الموافقة بتهديد “نصرة” له التي تسجد دورها الفنانة روجينا وأمره بإخراج “رحمة”" من السجن بعد تلفيقه تهمه لها ووضعها في السجن ووافق على الأمر وقام بردها إلى عصمته مرة أخرى بعد علمه بحملها منه.

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مسلسل سر إلهي، بطولة النجمة روجينا، ينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رءوف عبدالعزيز، ويعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC في التوقيتات التالية:

قناة CBC DRAMA

البث الأول في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساء.

الإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا.

الإعادة الثانية في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

قناة CBC

البث الأول في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

الإعادة الأولى في تمام الساعة السادسة صباحًا.

الإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

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