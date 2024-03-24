الأحد 24 مارس 2024
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مسلسلات رمضان 2024

الرداد يشارك جمهوره.. مسلسل محارب يتصدر منصات التقييم

مسلسل محارب
مسلسل محارب

تتصاعد حدة البحث عن مسلسل محارب عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك، وذلك خلال الساعات الأخيرة عقب نشر حسن الرداد تقييم المسلسل عبر حسابه الرسمي على الفيس بوك.

الرداد يشارك جمهوره مسلسل محارب يتصدر منصات التقييم 

أكد الفنان حسن الرداد عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي أن مسلسل محارب هو الأعلى مشاهده على منصات التقييم ليتفاعل مع جمهوره بالتزامن مع عرض الحلقة الـ 13 وسط أحداث مشوقة حيث تتصاعد أحداث المسلسل الرمضاني محارب بعد هروب محارب في الصعيد من قوات الأمن للقبض عليه في التهم المنسوبه ليتحول من مظلوم لجاني في محاولات للوصول لسبيل لاثبات براءته.

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فيما شمل هاتف رجل الاعمال العزازي بعد مقتله اسرار جديده بينه وبين محاميه وصفي الذي قتل معه ليكشف لغز جديد يصير زعر وخوف زوجته وشريكها المحامي "حسام الجيوشي".

لتتغير مجرى الاحداث بعد موافقه كبار عائلة محارب على قبوله مره اخرى وسط العائلة وحمايته مقابل تقديم كفنه مقابل فديته وانهاء تلك القضية واعطاءه الامان بالحماية.

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 14

ليعرض مسلسل محارب في تمام الساعة التاسعة مساءا والاعادة في الساعة الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it
 

قصة مسلسل محارب

ليصطحب ابطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في اطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

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أبطال مسلسل محارب

ابطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاه، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

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موعد إعادة عرض مسلسل محارب لـ حسن الرداد الحلقة 13

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