الأقصر الأكثر مشاهدة لـ"بيت الرفاعى" فى رمضان (تحليل بيانات)

3/24/2024 9:45:22 AM

الأحد 24/مارس/2024 - 09:45 ص 3/24/2024 9:45:22 AM

حجز مسلسل "بيت الرفاعي" مقعدًا له عبر تفاعلات جمهور منصات التواصل الاجتماعي منذ بداية عرضه في شهر رمضان المبارك، حيث يجسد النجمان أمير كرارة وأحمد رزق دوري ابني عم متنافسين على زعامة العائلة والسيطرة على منزلهما الكبير في حي بيت الرفاعي، إلى جانب تجارتهم العائلية الموروثة.

قصة المسلسل

تصاعدت الأحداث الدرامية بشكل ملحوظ عندما اتُهم أمير كرارة بقتل والده، لتبدأ رحلة الهروب والملاحقة القانونية التي عزّزت الصراع مع ابن عمه أحمد رزق على السلطة والنفوذ داخل الأسرة.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، نشب جدل ساخن حول شخصية الأب القتيل التي لعبها الفنان القدير سيد رجب، وكيف أنها كانت محورية في فهم دوافع الصراع بين الابنين وتطور الأحداث.

وخلق "بيت الرفاعي" حالة من الجدل والانقسام لدى الجمهور، وهو ما قد يضمن له متابعة جماهيرية واسعة على أمل معرفة نهاية الصراع بين أبطاله.

ومن خلال استخدام أدوات تحليل البيانات، وجدنا أن هذا العمل ضمن الأعمال المتصدرة قوائم البحث عبر السوشيال ميديا، وفي السطور التالية نقوم بتحليل تلك التفاعلات، والتي يتم تحديثها كل دقيقة من خلال الأدوات التي قمنا باستخدامها.

"الأقصر" الأكثر بحثًا عن "بيت الرفاعي"

وباستخدام أداة "Google Trend"، وصلت ذروة البحث في الساعة 10:14 مساءً، بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة.

وبحسب ترتيب المحافظات التي تبحث عن نفس المسلسل خلال اليوم الماضي، جاءت محافظة الأقصر بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة، ثم محافظة السويس بموجب 95 عملية بحث في الدقيقة، وبعدها محافظة الإسماعيلية بموجب 89 عملية بحث في الدقيقة، ثم محافظة قنا بموجب 88 عمليات بحث في الدقيقة، وفي المرتبة الأخيرة محافظة مطروح بموجب 85 عمليات بحث في الدقيقة.

%48 يغردون عن "بيت الرفاعي"

باستخدام أداة "Tweet blinder"، حظي التغريد بالصور واللينكات بالنسبة الأكبر، والحديث عن مسلسل "بيت الرفاعي"، وذلك بنسبة 47.5%، يليها التغريدات المُعاد نشرها بنسبة 45.5%، ثم التغريدات المكتوبة بنسبة 7%، وفي المرتبة الأخيرة الردود على التغريدات بنسبة 0.5%.

ألف و900 مغرد يتفاعلون مع 93 منشورًا عن "بيت الرفاعي"

باستخدام أداة Keyhole وجدنا أن التفاعل اليوم، في البحث والحديث عن مسلسل "بيت الرفاعي"، وصل إلى حوالي 93 منشورًا، من 40 حسابًا وتفاعل معه 1912 مغردًا.

وبالبحث عن أكثر الأجهزة المستخدمة للبحث عن المسلسل، جاءت أجهزة الأندرويد في الصدارة بنسبة 39%، ثم أجهزة الأيفون بنسبة 27%، ثم أجهزة الكمبيوتر بنسبة 22%.

موعد عرض المسلسل

يُذاع المسلسل على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء.

أبطال المسلسل

مسلسل بيت الرفاعي، من بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبدالله، شادي جميل، هشام حسين، أحمد علي، الطفلة ليا سويدان، حنان فكري، علي الشامل، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.