سر إلهى.. رحلة الانتقام والتحول الغامضة فى حارة شعبية (تحليل بيانات)

ترصد شاشات التليفزيون حالة من الحماس والترقب، حيث يتصدر مسلسل "سر إلهي" حديث السوشيال ميديا، فهو يحمل بين طياته قصة تجمع بين الدراما الاجتماعية والكوميديا، ويقدم تفاصيل مشوقة.

قصة المسلسل

وتدور أحداث المسلسل حول سيدة تحمل اسم "نصرة"، والتي تجسدها الفنانة روجينا، والتي عانت من مصائب في حياتها، حيث تعرضت للسرقة من قبل أشقائها لميراثها الذي تركته لها والدتها، ولتزيد من مآسيها، بخيانة صديقتها وسرقة زوجها منها، الذي يجسد شخصيته الفنان محمد ثروت.

بعد هذه الصدمات المتتالية، قررت الانتقال إلى القاهرة، تاركة وراءها مدينة المنصورة، لتبدأ حياة جديدة ومختلفة، وتنشأ في نفسها رغبة شديدة في الانتقام من أشقائها وصديقتها الخائنة وزوجها السابق. تبدأ بتنفيذ خطتها الدقيقة لإعادة العدالة وتحقيق الانتقام.

وأصبح المسلسل حديث الساعة على منصات التواصل الاجتماعي، مع الأحداث والتطورات الدرامية التي تحدث في كل حلقة، حيث يشارك الجمهور آراءهم وتحليلاتهم عبر هاشتاجات مخصصة للمسلسل.

ومن خلال استخدام أدوات تحليل البيانات، خلال اليوم الخميس، وجدنا أن هذا العمل ضمن الأعمال المتصدرة قوائم البحث عبر السوشيال ميديا، وفي السطور التالية نحلل تلك التفاعلات، والتي يتم تحديثها كل دقيقة من خلال الأدوات التي قمنا باستخدامها.

76 % يغردون عن "سر إلهي"

باستخدام أداة "Tweet blinder"، حظت التغريدات المُعاد نشرها بالنسبة الأكبر خلال الخميس، والحديث عن مسلسل "سر إلهي"، وذلك بنسبة 76.5%، يليها التغريد باللينكات والصور بنسبة 21%، ثم التغريدات المكتوبة بنسبة 1.5%، وفي المرتبة الأخيرة الردود على التغريدات بنسبة 1%.

"مطروح" الأكثر بحثًا عن "سر إلهي"

وباستخدام أداة "Google Trend"، وصلت ذروة البحث في الساعة 11:30 مساءً، بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة.

وبحسب ترتيب المحافظات التي تبحث عن نفس المسلسل خلال اليوم الماضي، جاءت محافظة مطروح بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة، ثم محافظة الفيوم بموجب 23 عملية بحث في الدقيقة، وبعدها محافظة القليوبية بموجب 10 عمليات بحث في الدقيقة، ثم محافظة الإسكندرية بموجب 7 عمليات بحث في الدقيقة، وفي المرتبة الأخيرة محافظة الجيزة بموجب 5 عمليات بحث في الدقيقة.

2000 مغرد يتفاعلون مع 138 منشورا عن "سر إلهي"

باستخدام أداة Keyhole وجدنا أن التفاعل اليوم، في البحث والحديث عن مسلسل "سر إلهي"، وصل إلى حوالي 138 منشورًا، من 35 حساب وتفاعل معه 2367 مغرد.

وبالبحث عن أكثر الأجهزة المستخدمة للبحث عن المسلسل، جاءت أجهزة آيفون في الصدارة بنسبة 41%، ثم أجهزة الأندرويد بنسبة 25%.

موعد عرض المسلسل

ويأتي موعد عرض مسلسل سر إلهي على شاشة قناة CBC الفضائية في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، على أن تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة السادسة صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بالإضافة إلى عرض المسلسل عبر منصة WATCH IT الرقمية.

أبطال المسلسل

المسلسل من بطولة النجمة روجينا، أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة كودكس بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.