"كامل العدد +1" يُضحك ويُبكى الجمهور فى رمضان (تحليل بيانات)

في خضم موسم دراما رمضان 2024، نجح المسلسل الكوميدي الاجتماعي "كامل العدد +1" في لفت أنظار الجمهور وإشعال منصات التواصل الاجتماعي بالتعليقات المتباينة.

قصة المسلسل

ويرصد العمل المكون من 15 حلقة فقط، صعوبات الحياة الزوجية والأسرية التي يواجهها زوجان في ظل تربية عدد كبير من الأطفال، وسعيهما المستمر للحفاظ على علاقتهما السعيدة.

فمنذ الحلقات الأولى، أثار المسلسل ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل المشاهدون بشكل لافت مع المواقف الكوميدية المضحكة التي يمر بها أبطال العمل.

وفي الوقت نفسه، لاقى بعض المشاهد الدرامية المؤثرة ترحيبًا جماهيريًا، خاصة تلك التي تعكس المعاناة الحقيقية للآباء في التعامل مع أعداد كبيرة من الأطفال.

كما شهدت منصات التواصل الاجتماعي جدلًا حول مدى قدرة المسلسل على التوازن بين الكوميديا والدراما، وإلى أي مدى نجح في معالجة قضايا اجتماعية حقيقية بطريقة مقنعة.

ومن خلال استخدام أدوات تحليل البيانات، وجدنا أن هذا العمل ضمن الأعمال المتصدرة قوائم البحث عبر السوشيال ميديا، وفي السطور التالية نقوم بتحليل تلك التفاعلات، والتي يتم تحديثها كل دقيقة من خلال الأدوات التي قمنا باستخدامها.

"الوادى الجديد" الأكثر بحثًا عن "كامل العدد +1"

وباستخدام أداة "Google Trend"، وصلت ذروة البحث في الساعة 10 مساءً، بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة.

وحسب ترتيب المحافظات التي تبحث عن نفس المسلسل خلال اليوم الماضي، جاءت محافظة الوادي الجديد بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة، ثم محافظة بورسعيد بموجب 69 عملية بحث في الدقيقة، وبعدها محافظتا الأقصر وأسوان بموجب 65 عملية بحث في الدقيقة، وفي المرتبة الأخيرة محافظة السويس بموجب 58 عملية بحث في الدقيقة.

%41 يغردون عن "كامل العدد +1"

باستخدام أداة "Tweet blinder"، حظى التغريد بالصور واللينكات بالنسبة الأكبر، والحديث عن مسلسل "كامل العدد +1"، وذلك بنسبة 41%، يليها التغريدات المُعاد نشرها بنسبة 31%، ثم التغريدات المكتوبة بنسبة 25.5%، وفي المرتبة الأخيرة الردود على التغريدات بنسبة 4%.

12 ألف مغرد يتفاعلون مع 93 منشورًا عن "كامل العدد +1"

باستخدام أداة Keyhole وجدنا أن التفاعل اليوم، في البحث والحديث عن مسلسل "كامل العدد +1"، وصل إلى حوالي 137 منشورًا، من 52 حساب وتفاعل معه 12 ألفا 846 مغردا.

وبالبحث عن أكثر الأجهزة المستخدمة للبحث عن المسلسل، جاءت أجهزة الأندرويد في الصدارة بنسبة 38%، ثم أجهزة الأيفون بنسبة 26%، ثم أجهزة الكمبيوتر بنسبة 25%.

موعد عرض المسلسل

يُذاع المسلسل على قناة ON دراما اليوم تزامنًا مع وقت الإفطار في تمام الساعة 7:30 مساءً، وتكون إعادة المسلسل في الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 10.45 صباحًا.

أبطال المسلسل

مسلسل كامل العدد +1، من بطولة الفنانة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، ألفت إمام، العمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي، ومن إنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.