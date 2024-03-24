الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بيت الرفاعي لـ"أمير كرارة".. ملخص الحلقة 13

مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي

شهد مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 13 أمس العديد من الأحداث الشيقة والمثيرة، التي تسببت في تصاعد الأحداث بشكل كبير، والذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة بقيادة المخرج أحمد جلال.

تفاصيل أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 13
 

بدأت احداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 13 بمشهد فلاش باك يظهر نية “فاروق” أحمد رزق، الزواج رسميًا من ابنة عمه “رقية” ملك قورة، حيث طلب الزواج منها من عمه “محمود الرفاعي” احمد فؤاد سليم، قبل وفاته، ليتفاجأ “فاروق” من رد فعل عمه الغاضب والذي حذره من التفكير في هذا الأمر مرة أخرى، وانه على استعداد ان يزوجه أي فتاة أخرى وولكن ليست ابنته لانها مختلفة عنه.

وضمن أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 13 ، طلب “عبد الواحد” أحمد صيام، صديق محمود الرفاعي المقرب أن يقابل “ياسين” أمير كرارة، ليخبره عن مصلحة مشتركة ألا وهي الإيقاع بين فاروق والمعلم أيوب، حيث ينتظر الثنائى عملية استخراج آثار من منزل بنزلة السمان، حيث سيحصل عليها فاروق ويبيعها لأيوب، وأن المطلوب من ياسين هو الإيقاع بين الاثنين ويوافق ياسين على ذلك، ويستعين بالمعلم “سعيد” محمد لطفي، و“بذرة” إبراهيم السمان، ويخبرهما بأن هناك عملية تسليم آثار ستتم وأنهم سيهجمون عليهم ويسرقوا الآثار.

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مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 13.. ياسين يسرق الآثار وسامية تحاول دخول منزل العائلة

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وخلال احداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 13 ، في مشهد مختلف، يطلب “فاروق” الزواج بشكل صريح من “رقية” ويخبرها بأنه يحبها منذ صغرهما، يبدو على “رقية” أنها تعلم هذا الأمر، ولكنها مترددة في الموافقة على الطلب، ليقنعها “فاروق” بأنه طلب الزواج من والدها قبل وفاته وهو أجل الخطوة ولكنه توفى قبل تحقيقها، وهو عكس ما حدث حيث رفض والدها بشدة، وفي النهاية توافق “رقية” على الزواج من “فاروق” ليحدد موعد عقد القران خلال يومين.

تحاول “سامية” ميرنا جميل، خلال احداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 13 ، أن تدخل منزل عائلة الرفاعي، من خلال التقرب من “داليا” دنيا المصري، حيث عملت في صالون التجميل الذي تتردد إليه “داليا” وأقنعتها “سامية” أن عملها جيد ولكن اليوم هو أخر عمل لها بسبب تحرش صاحب الصالون بها، لتخبرها “داليا” أنها ستستعين بها في منزلها، وهو ما أسعد “سامية” حيث اتفقت مع “ياسين” أن تدخل منزل العائلة وتصبح جاسوسة له هناك.

ويتفاجأ “ياسين” باتصال من عمه “عبد الحميد” سيد رجب، ليخبره أن “جمالات” اتصلت به، وارسلت إليه لوكيشن ليذهب إليها ويبدو عليها أنها في حالة صعبة، ليطلب منه “ياسين” أن يرسل له اللوكيشن ويذهب معه، وانتهت الحلقة على مشهد أظهر أن “عبد الحميد” نصب فخ لـ “ياسين” بالاتفاق مع “فاروق”، ومن المقرر ان تكشف حلقة غد الاحد لقاء جديد بين ياسين وفاروق.

 


مسلسل بيت الرفاعي مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة عشر

 

يذاع مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 14 اليوم الاحد على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.


قصة مسلسل بيت الرفاعي

 

مسلسل بيت الرفاعي تدور قصته حول أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.


ابطال مسلسل بيت الرفاعي

 

مسلسل بيت الرفاعي ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024 بطولة كل من أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، وميرنا جميل، ومحمد لطفي، وتامر نبيل، وصفاء الطوخي، وملك قورة، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عبد الله، وشادي جميل، وهشام حسين، وأحمد علي، والطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، وعلي الشامل، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

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