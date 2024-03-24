موعد إعادة مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبدالرازق الحلقة 13

يبحث الكثير من متابعي دراما رمضان 2024 عن موعد إعادة عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 14 من بجولة غادة عبدالرازق ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الذي يحظي بنسبة مشاهدة على منصة واتش ات.

مسلسل صيد العقارب مواعيد إعادة الحلقة 13

مواعيد إعادة مسلسل صيد العقارب الحلقة14 له مواعيد مختلفة حيث أنه يمكن متابعته في تمام الساعة الـ 9:30 مساءً، وايضا اليوم التالي في تمام الساعة الـ 1:45 صباحًا، وأيضًا لها إعادة في تمام الساعة الـ 2:45 مساءً عبر قناة سي بي سي دراما، ويمكن مشاهدتها أيضا عبر المنصة الرقمية واتش إت.



مسلسل صيد العقارب تفاصيل احداث الحلقة 13



شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 13 العديد من الأحداث أبرزها، لقاء حسان بيه أكبر تاجر مخدرات مع رياض الخولي والد سامح الغول، والذي كشف له عن أن بنه استولى على 5 ملايين دولار نظير نصف قيمة كوكايين بالغة 10 ملايين دولار وذلك لجلبها من الخارج، إلا أن سامح لم يفِ بوعده ولم يرد المبلغ المذكور وهو 5 ملايين دولار، وأن الرجل يريد أن يحصل على المبلغ، وإن لم يقدر والده على التصرف في المبلغ وإيصال حسان بنجله سامح فسوف يكون له رد قوي وعنيف وسيحصل على حقه في النهاية.



مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 14



ومن المقرر عرض مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 14 في تمام الساعة 7.30 مساء يوميا على منصة واتش ات والمسلسل من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة الرابعة عشر



ويبحث كثير من مشاهدي الدراما في رمضان عن موعد مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة الرابعة عشر حيث يذاع على قناة سي بي سي في تمام الساعة 7.30 مساء يوميا طوال شهر رمضان.

قصة مسلسل صيد العقارب



مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

ابطال مسلسل صيد العقارب



مسلسل صيد العقارب من بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامٍ، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.