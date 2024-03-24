مسلسل صيد العقارب الحلقة 14.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

يبحث متابعي مسلسلات رمضان 2024 عن مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 14 والقنوات الناقلة للمسلسل الذي أنتجته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ويضم كوكبة من كبار النجوم بينهم احمد ماهر ورياض الخولي.



موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 14



يعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 14 بطولة غادة عبدالرازق يوميا في شهر رمضان الكريم على منصة واتش ات في تمام الساعة 7.30 مساء ويعرض في ذات التوقيت على قناة سي بي سي.

مسلسل صيد العقارب مخلص الحلقة 13



وشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 13 العديد من الأحداث أبرزها لقاء سيمون مع غادة عبدالرازق ومقابلة أكبر تاجر مخدرات مع رياض الخولي، وتحسس محمد نجاتي على رياض الخولي وغادة عبدالرازق، وكشف تفاصيل قيام سامح الغول بالاتجار في الكوكايين، وقيام غادة عبدالرازق بالتوجه إلى زيارة زوجها ياسين الغول بشكل مفاجئ.

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مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة الرابعة عشر



ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة الرابعة عشر حصريا على قناة سي بي سي، وهو مسلسل من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل صيد العقارب



ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب



ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن