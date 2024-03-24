الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل كامل العدد لـ دينا الشربيني ملخص الحلقة 13

مسلسل كامل العدد
مسلسل كامل العدد

يعتبر مسلسل كامل العدد +1 للفنانة دينا الشربيني من المسلسلات الكوميدية التي تعرض خلال مسلسلات رمضان 2024، وتصدر على محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية ملخص للحلقة الثالثة عشر لأحداث المسلسل.


تفاصيل أحداث مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 13


بدأت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل كامل العدد +1، للفنانة دينا الشربيني بمكالمة هاتفية من أمينة "جيسيكا" ابنة الفنانة دينا الشربيني إلى اخيها شريف "حمزة دياب " لتخبره بأن يلحقها بعد الهجوم عليها فى حفل التيك توكر.
وتابعت أحداث الحلقة الثالثة عشر حول ذهابه إليها ويتشاجر مع أحد المنظمين الذين فعلوا ذلك.
وأخبرت ميمي جمال التي تجسد شخصية فوزية في مسلسل كامل العدد +1، خلال الحلقة 13 زوجة ابنها عمر الذي كان يجسد شخصيته الفنان الراحل مصطفى درويش، بأنها إذا دخلت مرحلة حب جديدة، سوف تأخذ منها بناتها التوأم، وتذكرت الفنانة ميمي جمال "فوزية"، خلالا أحداث مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 13، ابنها الراحل عمر (مصطفى درويش)، ودخلت في نوبة بكاء.

 

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موعد عرض مسلسل كامل العدد الحلقة 14


يعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 14 على قناة ON دراما اليوم تزامنًا مع وقت الإفطار في تمام الساعة  7:30 مساءً، وتكون إعادة المسلسل في الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 10.45 صباحًا

 

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قصة مسلسل كامل العدد


تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعي وكوميدي في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يبدأ الزوجان في مواجهة الكثير من المشكلات الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، إضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة.


أبطال مسلسل كامل العدد

يضم هذا العمل عدد من نجوم الفن وهم:

-دينا الشربينى

- شريف سلامة

- إسعاد يونس

- آية سماحة

- جيهان الشماشرجى

- ميمى جمال

- أحمد كمال

- الفت إمام

-العمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر

- إخراج خالد الحلفاوى

-إنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

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