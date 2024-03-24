يتساءل عدد كبير من جمهور عن موعد إعادة مسلسل كامل العدد لـ دينا الشربيني الحلقة 13 والتي تم عرضها أمس السبت على قناة On حصريًا وتصدر التريند خلال الساعات الماضية.

موعد إعادة مسلسل كامل العدد لـ "دينا الشربيني" الحلقة 13

جاء موعد إعادة مسلسل كامل العدد لـ "دينا الشربيني" الحلقة 13 على قناة ON دراما اليوم تزامنًا مع وقت الإفطار في تمام الساعة 7:30 مساءً، وتكون إعادة المسلسل في الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 10.45 صباحًا.

مسلسل كامل العدد تفاصيل أحداث الحلقة 13

بدأت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل كامل العدد +1، للفنانة دينا الشربيني بمكالمة هاتفية من أمينة "جيسيكا" ابنة الفنانة دينا الشربيني إلى اخيها شريف "حمزة دياب " لتخبره بأن يلحقها بعد الهجوم عليها فى حفل التيك توكر.

وتابعت أحداث الحلقة الثالثة عشر حول ذهابه إليها ويتشاجر مع أحد المنظمين الذين فعلوا ذلك.

وأخبرت ميمي جمال التي تجسد شخصية فوزية في مسلسل كامل العدد +1، خلال الحلقة 13 زوجة ابنها عمر الذي كان يجسد شخصيته الفنان الراحل مصطفى درويش، بأنها إذا دخلت مرحلة حب جديدة، سوف تأخذ منها بناتها التوأم، وتذكرت الفنانة ميمي جمال "فوزية"، خلالا أحداث مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 13، ابنها الراحل عمر (مصطفى درويش)، ودخلت في نوبة بكاء.

مسلسل كامل العدد موعد عرض الحلقة 14

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 14 على قناة ON دراما اليوم تزامنًا مع وقت الإفطار في تمام الساعة 7:30 مساءً، وتكون إعادة المسلسل في الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 10.45 صباحًا

قصة مسلسل كامل العدد

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعي وكوميدي في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يبدأ الزوجان في مواجهة الكثير من المشكلات الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، إضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة.

أبطال مسلسل كامل العدد

يضم هذا العمل عدد من نجوم الفن وهم:

-دينا الشربينى

- شريف سلامة

- إسعاد يونس

- آية سماحة

- جيهان الشماشرجى

- ميمى جمال

- أحمد كمال

- الفت إمام

-العمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر

- إخراج خالد الحلفاوى

-إنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

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