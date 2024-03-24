الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مسلسلات رمضان 2024

بعد ماحدث في مسلسل كامل العدد +1.. ازاي تحمي أبناءك المراهقين من استخدام "تيك توك"

مسلسل كامل العدد
مسلسل كامل العدد +1

تطبيق "تيك توك" قد يكون مصدرًا للتسلية والتفاعل الاجتماعي للمراهقين، لكن في بعض الأحيان قد يشكل تحديات ومخاطر، ونتيجة لما حدث في الحلقة الثالثة عشر من مسلسل كامل العدد+1 حيث شاهدت فريدة مقاطع فيديو خاصة بأمينة، ذهبت على الفور لشريف وفريد حتى يقوموا بمساعدة أمينة ويذهبوا لإنقاذها من مكان حفل التيك توكر.

احداث مسلسل كامل العدد +1

وعلى الفور استقلوا السيارة، خلال احداث مسلسل كامل العدد +1 وذهبوا لإنقاذها من هذا المكان دون علم أحد وعندما اقترب شريف من أمينة قام بضرب الشباب الموجودين بالخارج والذين أحدثوا الفوضى حتى يستطيع إنقاذ شقيقته.

ونتيجة لذلك نقدم بعض النصائح لحماية المراهقين من استخدام تطبيق "تيك توك"

التوعية بالخطر

 قم بمناقشة مخاطر استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي مع المراهقين، بما في ذلك التنمر عبر الإنترنت ومشاركة المحتوى غير الملائم.

ضبط الخصوصية

 قم بمراجعة إعدادات الخصوصية على حساب المراهق وتحديد من يمكنه رؤية محتواه والتعليق عليه.

التحكم في الوقت

 قم بتحديد وقت محدد لاستخدام "تيك توك"، وتحديد قواعد حول متى يجب على المراهقين استخدام التطبيق ولمدة كم.

المراقبة الدورية

 قم بمراقبة نشاط المراهقين على "تيك توك" بانتظام، وتحدث معهم عن المحتوى الذي يتفاعلون معه.

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التشجيع على الاستخدام الإيجابي

 قم بتشجيع المراهقين على مشاركة المحتوى الإيجابي والإبداعي على "تيك توك"، مثل الموسيقى أو الفنون أو الرقص.

التواصل الدائم

 كوني متاحًا للمراهقين للتحدث عن أي مخاوف أو مشكلات قد تواجههم على "تيك توك"، وتقديم الدعم والإرشاد عند الحاجة.

التنويه بالتصدي للضغط النفسي

 شجع المراهقين على عدم الانخراط في المنافسات السلبية أو التحديات التي قد تؤثر على صحتهم النفسية.

قصة مسلسل كامل العدد +1

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعي وكوميدي في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يبدأ الزوجان في مواجهة الكثير من المشكلات الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، إضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة

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