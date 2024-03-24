مي سليم لـ"االدستور": ردود الأفعال حول "سر إلهي" فاقت الخيال

أعربت الفنانة الأردنية مي سليم عن سعادتها بردود الأفعال القوية الذي حققها مسلسل سر إلهي الذي تشارك في بطولته بجانب النجمة روجينا والمعروض حاليا ضمن المارثون الرمضاني.

وقالت مي، لـ"الدستور" إنها فوجئت بردود الأفعال التي وصفتها بانها تفوق الخيال معربة عن سعادتها بكل ردود الافعال التي حققها العمل عبر مواقع التواصل المختلفة منذ انطلاق الموسم الرمضاني وتصدره الترند بالمواقع المختلفة.

أضافت أنها دائمًا ما تكون حريصة على تقديم أدوار فنية تليق بجمهوري المصري والعربي مشيرة إلى إنها حرصت على تقديم دور الشر بشكل مختلف خاصة وإنها قدمت العديد من الأدوار التي تنمي للشر في أعمالها السابقة.

“سر إلهي” بطولة روجينا وينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رءوف عبدالعزيز، ويعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC في التوقيتات التالية:

قناة CBC DRAMA

البث الأول في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساء.

الإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا.

الإعادة الثانية في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

قناة CBC

البث الأول في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

الإعادة الأولى في تمام الساعة السادسة صباحًا.

الإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريًا على شاشة قناة CBC، تأليف أمين جمال، وإخراج رءوف عبدالعزيز، وإنتاج كودكس، ويشارك ببطولة المسلسل الفنان محمد ثروت، الفنان أحمد مجدي، الفنانة مي سليم، الفنانة رنا رئيس، الفنانة نهى عابدين.

مسلسل سر إلهي موعد عرض الحلقة الأخيرة

“سر إلهي” الحلقة الأخيرة تعرض مساء غدا الإثنين المقبل والمتوقع أن تشهد مفاجآت عديدة خاصة بعد تصاعد وتيرة الأحداث الحلقات الماضية والتي شهدت إثارة وتشويق كبير.

قصة مسلسل سر إلهي

والمسلسل بطولة روجينا تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول شخصية “نصرة” والتي تجسدها النجمة روجينا والتي تمر بمراحل صعبة خلال حياتها وتواجه الحياة بمفردها بعدما غدر بها أقرب أخواتها وتسببهم في دخولها السجل بعد الشهادة عليها زورا وتقرر الانتقام ممن ظلمها بعد خروجها من السجن.