الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

بعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة 13.. روجينا تتصدر تريند "X"

أبطال مسلسل سر إلهي
أبطال مسلسل سر إلهي

حققت الحلقة الـ 13 من  مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، عقب عرضها ردود فعل واسعة خاصة في ظل تقديم روجينا العديد من مشاهد "الماستر سين" في مباريات تمثيلية رائعة مع نجوم العمل كمحمد ثروت، مراد مكرم مع مي سليم ورنا رئيس ونهى عابدين ورشا مهدي يقودها المايسترو رؤوف عبد العزيز.

بطلة مسلسل سر إلهي الحلقة 13 تتصدر تريند إكس

وتصدر النجمة روجينا وشخصية نصرة ومسلسل سر إلهي عقب عرض الحلقة تريند موقع التغريدات القصيرة "X" توتير سابقا، حيث حقق العمل ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما ظهر جليا من خلال تفاعل رواد السوشيال ميديا، وعكس ردود الفعل الجماهيرية، والتي عددت أسباب كثيرة لنجاحه، ليحقق صدى واسعا منذ بدأ الحلقة الأولى، خاصة أنه يتصدر التريند بشكل شبه يومي، خاصة أن المسلسل يرتبط بالمجتمع المصري، من خلال قضايا مستوحاة من رحم الواقع، ورسمها لنا رؤوف عبد العزيز مثلما يراه في مخيلته من دون تحريف، وقدمها من زاويته الإبداعية الحرة ويشعر بالمسؤولية نحو المجتمع وبالولاء نحو المضمون الاجتماعي.

أحداث مسلسل سر إلهي 

حيث شهد المسلسل مفاجآته في كل حلقة، حيث يرفع المسلسل سقف الإثارة والتشويق لدى الجمهور ويقدم جرعة درامية دسمة وغنية بالتفاصيل والأحداث السريعة المشوقة على مدار حلقات المسلسل، مما جعله يتصدر نسبة الأعلى مشاهدة، والأكثر بحثا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويحوز على اهتمام الجماهير في الشارع المصري.

ملخص أحداث الحلقة 13 من مسلسل سر إلهى

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وشهدت الحلقة ال13 من مسلسل، تصاعد جرعة التشويق والإثارة، خاصة بعدما كشفت الحلقة سرقة باقي الذهب من نصرة (روجينا)، وكذلك مساومة سراج (مراد مكرم)، زوجته شاهيناز (مي سليم) على عدم تسليم فيديو قتلها عزيز (أحمد سلامة) للنيابة مقابل قيامها ببيع كل ما تملكه من شركات وعقارات له.

وفجرت نهاية الحلقة ال13 من مسلسل سر إلهي مفاجأة صادمة للمشاهدين، وهي الكشف عن والدة حلا (مريم أشرف زكي) الحقيقة، بعد خروجها من السجن وهي الشخصية التي تجسدها الفنانة دينا خلال الأحداث، بعدما أدخلها سراج (مراد مكرم) السجن، لتزيد نهاية الحلقة من شغف الجمهور حول الأسباب التي جعلت سراج يفعل ذلك، وماذا ينتظر حلا خلال الحلقات المقبلة، وماذا سوف تفعل في والدها سراج الذي أدخل والدتها السجن وحرمها منها.

أبطال مسلسل سر إلهي 

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، ويشارك ببطولة المسلسل الفنان محمد ثروت، الفنان أحمد مجدي، الفنانة مي سليم، الفنانة رنا رئيس، الفنانة نهى عابدين.

مسلسل "سر إلهي"، ينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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