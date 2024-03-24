الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مسلسلات رمضان 2024

ملخص أحداث الحلقة 13 من مسلسل سر إلهى

مسلسل سر الهي
مسلسل سر الهي

شهدت الحلقة 13 من  مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا تصاعدًا كبيرًا في وتيرة الأحداث بشكل مثير واحتوت الحلقة على العديد من المشاهد المهمة التي جمعت جميع أبطال العمل مع اقتراب انتهاء المسلسل وعرض الحلقة الأخيرة.

ملخص أحداث مسلسل سر إلهي الحلقة 13

وكشفت أحداث الحلقة 13 من مسلسل سر إلهي عن تهديد سراج شاهيناز ومساومتها على التنازل عن جميع ممتلكاتها مقابل عدم فضح أمرها بقتل عزيز وتسليمها للبوليس 

وقامت نصرة خلال أحداث مسلسل سر إلهي الحلقة 13 بإقناع سعد بالاستيلاء على أموال زوجته مقابل رجوعها لعثمان.

وتضمنت أحداث مسلسل سر إلهي الحلقة 13 حمل "رحمة" التي تجسد دورها الفنانة نهى عابدين من زوجها سرا "سراج" الذي يجسد دوره الفنان مراد مكرم، بعد أن قاما بالانفصال وتسبب في دخولها السجن بعد تهديدها له بأنها ستخبر زوجته الأولى "شاهيناز" التي تجسد دورها الفنانة مي سليم بزواجهما.

وانتهت الحلقة بظهور الفنانة دينا وأبلغت ابنة مراد مكرم أنها والدتها الحقيقية.

وضمن أحداث مسلسل سر إلهي الحلقة 13 اضطر "سراج" على الموافقة بتهديد "نصرة" له التي تقوم بدورها الفنانة روجينا، وأمره بإخراج "رحمة" من السجن بعد تلفيقه تهمه لها ووضعها في السجن ووافق على الأمر وقام بردها إلى عصمته مرة أخرى بعد علمه بحملها منه.

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موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة الأخيرة بطولة روجينا

 

 

مسلسل سر إلهي، بطولة النجمة روجينا، ينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رءوف عبدالعزيز، ويعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريًا على شاشة قناة CBC في التوقيتات التالية: 

قناة CBC DRAMA

  • البث الأول في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساء.
  • الإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا.
  • الإعادة الثانية في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

قناة CBC

  • البث الأول في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.
  • الإعادة الأولى في تمام الساعة السادسة صباحًا.
  • الإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

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يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريًا على شاشة قناة CBC، تأليف أمين جمال، وإخراج رءوف عبدالعزيز، وإنتاج كودكس، ويشارك ببطولة المسلسل الفنان محمد ثروت، الفنان أحمد مجدي، الفنانة مي سليم، الفنانة رنا رئيس، الفنانة نهى عابدين.

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