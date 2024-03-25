الإثنين 25 مارس 2024
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مسلسلات رمضان 2024

التفاصيل الكاملة لمسلسل "بدون سابق إنذار" قبل عرضه غدا على dmc

مسلسل بدون سابق إنذار
مسلسل بدون سابق إنذار

تعرض شبكة قنوات DMC و dmc drama غدا الثلاثاء 16 رمضان أولى حلقات مسلسل “بدون سابق إنذار” للنجم آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد. 

ويعد مسلسل بدون سابق إنذار أحد الأعمال الرمضانية المنتظر ان تنافس بقوة خلال النصف الثاني من شهر رمضان 2024. 

واوشك نجوم العمل على الانتهاء من تصويره تحت قيادة المخرج هاني خليفة والذي انتهى مؤخرا من مونتاج الحلقات الأولى من العمل وتسليمها للقنوات العارضة فيما يستكمل مونتاج باقي الحلقات بالتزامن مع تصوير المشاهد النهائية من العمل. 

وطرحت الشركة المنتجة البوستر الدعائي لمسلسل بدون سابق إنذار اول أمس وتصدر البوستر كلا من آسر ياسين وعائشة بن أحمد وابنهما خلال أحداث العمل. 

مواعيد وقنوات عرض مسلسل بدون سابق إنذار 

يعرض مسلسل بدون سابق إنذار بشكل حصري على شبكة قنوات DMC و dmc drama وذلك بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it خلال شهر رمضان. 

ويعرض مسلسل بدون سابق إنذار في تمام الساعة السادسة والربع عقب اذان المغرب ويعاد بواقع مرتين المرة الأولى في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل والمرة الثانية في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم التالي. 

قصة مسلسل بدون سابق إنذار 

ويجسد آسر بدور شخصية مهندس، والذى يصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حالية العائلة بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية نقل العظام، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهم رأسًا على عقب.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقع غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما  يقررا فورا إجراء عملية نقل العظام.

WATCH IT تكشف عن بوستر جديد لمسلسل "بدون سابق إنذار والعرض 16 رمضان

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أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

"بدون سابق إنذار" بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر وعدد آخر من الفنانين جار الإعلان عن أسمائهم، والعمل من تأليف ألمى كفارنة وإخراج هاني خليفة وإنتاج شركة blue bee، ويعرض على شاشات المتحدة خلال شهر رمضان 2024

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