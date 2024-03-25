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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

غدا.. عرض أولى حلقات مسلسل بقينا اتنين على cbc

مسلسل بقينا اتنين
مسلسل بقينا اتنين

تعرض شبكة قنوات cbc و cbc drama غدا الثلاثاء 16 رمضان أولى حلقات مسلسل “بقينا اتنين” من بطولة شريف منير ورانيا يوسف، ويعرض مسلسل بقينا اتنين ضمن مجموعة من المسلسلات الجديدة المقرر عرضها في النصف الثاني من شهر رمضان 2024. 

مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين 

يعرض مسلسل بقينا اتنين لشريف منير ورانيا يوسف علي شبكة قنوات cbc في تمام الساعة 12 منتصف الليل  ويعاد في تمام الساعة السادسة صباحا ثم يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا. 

و تطرح الشركة المنتجة لمسلسل بقينا اتنين اليوم أغنية تتر العمل والتي تحمل اسم “حبنا وحكياته” غناء النجمة المغربية جنات وهي من كلمات الشاعر الغنائي أمير طعيمة والملحن الموسيقي محمد رحيم وتوزيع موسيقي تميم ومن المقرر طرح الأغنية عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية ضمن الحملة الدعائية لمسلسل “بقينا إتنين ”.

قصة مسلسل بقينا اتنين

تدور أحداث مسلسل بقينا اتنين فى إطار اجتماعى لايت حول تأثيرات الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج، فى ظل وجود أبناء فى مرحلة الشباب، وانعكاس الأمر نفسيا على كل أطراف الأسرة، خلال علاقة زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، وهما شريف منير ورانيا يوسف، يدخلان فى خلافات زوجية عديدة، تنتهي بهما فى النهاية بالطلاق، ويستعرض العمل حياة الزوجين بعد الانفصال والتأثير النفسي الذي يتركه في ظل علاقتهما بابنتهما.

غدا.. طرح أغنية "حبنا وحكياته" لجنات تتر مسلسل "بقينا اتنين"

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض بقينا اتنين على CBC

أبطال مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمي جمال، يوسف عثمان، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، من بينهم الفنان الراحل طارق عبد العزيز الذي توفي في موقع التصوير يوم 26 نوفمبر الماضي، والعمل من تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت.

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