الأحد 24 مارس 2024
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فن

"الكبير أوي 8" الحلقة 14.. ظهور شبح في دوار الكبير بعد تعويذة أحدب نوتردام

مسلسل الكبير اوي
مسلسل الكبير اوي

يتشوّق الجمهور لمعرفة تفاصيل وأحداث الحلقة الـ14 من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن.

وحقق مسلسل الكبير أوي (الجزء 8) نجاحًا كبيرًا بين الجمهور كبار وصغار، بسبب جرعة الكوميديا المكثفة التي يقدمها نجوم العمل. 

وزاد البحث بين الجمهور عن أبرز أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 14.

"الدستور" تستعرض في السطور التالية أبرز أحداث وتفاصيل مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 14.
مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن تفاصيل الحلقة 14

وبدأت أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 14 بظهور شبح في دوار الكبير بعد التعويذة التي قالها نفادي المتنكر في شخصية الأحدب نوتردام وتظهر الفنانة شيماء سيف كضيف شرف ضمن أحداث الحلقة 14 من مسلسل الكبير أوي الجزء 8 بدور عفريتة وظهرت لجميع من في الدوار وحينما بدأت في سرد حكايتها قاطعها جوني فقامت باخفاؤه. 

 مسلسل الكبير اوي 8 موعد عرض الحلقة 15

يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 15 بشكل حصري عبر قنوات ON ويتم عرض العمل على النحو التالي:

ON العامة:

*العرض الأول عقب آذان المغرب مباشرة في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق.

*الاعادة الأولى: الساعة الثالثة صباح اليوم التالي.

*الإعادة الثانية: الثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

ON drama 

*العرض الأول: الساعة العاشرة والنصف مساء.

الإعادة الأولى: الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي.

الإعادة الثانية: الساعة الواحدة والنصف مساء.

ملخص مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 13| The mask واحدب نوتردام يحتفلان بالهالوين في المزاريطة

مسلسل الكبير اوي الجزء 8 مواعيد وقنوات عرض الحلقة الخامسة عشر

يعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة الخامسة عشر  على قنوات المتحدة في رمضان حيث يعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 15 عبر قنوات:

  • ON
  • ON. drama
  • منصة watch it
    قصة مسلسل الكبير اوي 8

أبطال مسلسل الكبير اوي 8

يقوم ببطولة مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.

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