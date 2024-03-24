مواعيد عرض برنامج "مملكة الدرويش" لقصواء الخلالي في رمضان

يتسال الملايين عن مواعيد عرض برنامج "مملكة الدرويش" لقصواء الخلالي خلال شهر رمضان 2024 والذي يعرض بشكل يومي خلال النصف الثاني من شهر رمضان 2024 على شاشة قنوات شركة المتحدة للخدمات الإعلامية الحياة ومنصة watch it بالإضافة إلى القناة الأولى المصرية.

مواعيد عرض برنامج "مملكة الدرويش" القصواء الخلالي خلال شهر رمضان



جاءت مواعيد عرض برنامج "مملكة الدرويش" القصواء الخلالي خلال شهر رمضان على قنوات "الحياة" و"الأولى المصرية" ومنصة" watch it" بداية من يوم الثلاثاء 16 رمضان كما يلي:-

قناة الحياة: الساعة 3:15عصرا.

القناة الأولى المصرية: 6:25 مساء.

وطرحت منصة WATCH IT الرقمية البوستر الدعائي لبرنامج "مملكة الدروايش"، والذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي عبر قناة الحياة ومنصة WATCH IT الرقمية.



برنامج "مملكة الدرويش" القصواء الخلالي

ومن المقرر أن تنطلق أولى حلقات البرنامج الجديد للإعلامية قصواء الخلالي يوم 16 رمضان المقبل عبر قناة الحياة الفضائية، وعلقت الصفحة الرسمية لمنصة واتش ات الرقمية على البوستر: "انتظروا الإعلامية قصواء الخلالي في مملكة الدراويش ابتداءً من ١٦ رمضان حصريًا.

وطرحت قناة الحياة والقناة الأولى المصرية البرومو الدعائي لبرنامج" مملكة الدراويش "وظهرت قصواء الخلالي خلال البرومو لتعطي ملامح له قائلة: "قالوا إنهم دراويش، تاهوا ويبحثون عن الطريق، ونسوا أن الملك كله لله، وأنها مملكة الدراويش.

بروموا برنامج “مملكة الدرويش”

وخلال برومو برنامج مملكة الدراويش، ظهرت الإعلامية قصواء الخلالي وهي تقرأ من الرسالة القشيرية "في علم التصوف". ولذلك يرصد "الدستور" في السطور التالية تفاصيل ومعلومات عن هذه الرسالة:

تعد الرسالة القشيرية من الكتب المكتوبة في علم التصوف ومصنفها يرجع للإمام أبي القاسم عبدالكريم بن هوازن القشيري الشافعي المتوفى سنة 465 هجرية.

وتعتبر الرسالة القشيرية من أهم المصادر فى التعرف إلى مذهب الصوفية وشرح ألفاظها ومصطلحاتها الشائعة.

تشرح الرسالة القشيرية الأحوال والمقامات والتجليات التى يصعب أحيانًا على القارئ العادى أن يفهمها.

تحتوي الرسالة على 54 بابًا و3 فصول.

تحتوي الرسالة القشيرية على مجلدين وخصص المجلد الأول لتراجم مشايخ التصوف وسيرهم وأقوالهم، والمجلد الثاني عن مقامات أرباب السلوك وطريقتهم.

جدير بالذكر أن الدراويش هم زهاد بعض الطرق الصوفية شديدي الفقر والمتقشفين عن اقتناع وإيمان، وهم يعيشون على إحسان الآخرين زهدا بامتلاك أي أملاك مادية، وهم يسمون «درفيش» في فارس و"Dervish" في تركيا، كما يعرف الدرويش بـ«الفقير» في بعض الأحيان، خاصة في الهند.

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