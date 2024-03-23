السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

برنامج "حياة كريمة" يهدي بائعا متجولا 100 ألف جنيه لشراء تروسيكل

جريدة الدستور

خصص برنامج "حياة كريمة" المذاع على قناة "دي إم سي" فقرة في حلقة اليوم لمساعدة بائع متجول في الشارع يعاني من ألم الفقرات والتهابات المفاصل.


وقال البائع: " يحاول أبيع وبكسب 120 جنيها في اليوم، وبنزل الساعة 10 الصبح برجع المغرب"، متابعا: " وفيش عندي أي دخل تاني وساكن في أرضه وصالة، وأنا نفسي في تروسيكل يغنيني عن لفي في الشوارع وأفتح بيه مشروع".


وأثناء الحلقة، جاء للبائع رجل يحتاج إلى صدقة، فقام بإعطائه أموالا، قائلا: "ربنا يرزقك ويصلح حالك"، وقدم برنامج "حياة كريمة"، للبائع 100 ألف جنيه لشراء التروسيكل الذي يحتاجه.

دي ام سي حياة كريمه

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