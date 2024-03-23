عمرو الوردانى: أهم سر فى أسرار ترابط العلاقات وتماسكها هو الاتزان

فسر الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، معنى سلام الاتزان.

وقال خلال تقديم برنامجه "ولا تعسروا"، والمُذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، مساء اليوم الأربعاء، إن أهم سر في أسرار ترابط العلاقات وتماسكها هو الاتزان.

وأضاف أن العلاقة لا بد أن يكون فيها نفع حياتي وشعوري، ولا بد أن تكون هناك مصلحة فيها خير، والزيادة في الخير، موضحًا أن الله سبحانه وتعالى جعل زيادة الخير بالعلاقات.

وأشار إلى أن وجودك في حياة أهلك وأولادك لا بد أن يكون هناك خير وقيمة مضافة للآخر، وأن يكون مشجعًا وفاعلًا للطرف الآخر.