محمد الباز: سيد قطب كان يحتقر حسن البنا لهذا السبب

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة “الدستور”، إن مسلسل الحشاشين يتناول شخصية حسن الصباح وهو الأقرب لسيد قطب، وليس حسن البنا.

وأضاف "الباز"، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، والمُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن شخصية حسن الصباح الأقرب لسيد قطب نفسيًا لأنه مثل سيد قطب في الإعجاب بنفسه والتضخيم من قدراته وأنه يقدر يحكم العالم كله، وهذه كانت خصيصة في سيد قطب.

وأشار إلى أن مخطط سيد قطب لتدمير مصر كان تدميرا انتقاميا، وهو اعترف به في التحقيقات، موضحًا أن الإعجاب بالنفس عند حسن الصباح وسيد قطب واضح جدًا.

وتابع: "زي ما حسن الصباح كان يتقرب من السلاطين وسيد قطب لما قرب من الضباط الأحرار شوية، وعندما وجدهم يتعاملون معه بحجمه، تراجع".

وأوضح أن ذلك كان دافعا وسببا لينقلب سيد قطب على الضباط الأحرار، مؤكدًا أن حسن البنا وسيد قطب كانوا أعداء، وأن سيد قطب كان يحتقر حسن البنا لأنه كان يكتب في مجلة يملكها سيد قطب.

وأردف أن سيد قطب كان يكتب موضوعات عن العدالة الاجتماعية في الإسلام، فأرسل حسن البنا لسيد قطب رسالة إشادة بمقالاته، ليرفض الأخير نشر المقالات لحسن البنا بدعوى أن حسن البنا تافه ولا يحق له تقييم سيد قطب.