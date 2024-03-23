شيخ الأزهر: نصيب العبد من اسم الله «الغفار» أن يجعل العفو منهج حياة

فسّر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، معنى اسم الله "الغفار" كواحد من أسماء الله الحسني.

وقال فضيلة الإمام خلال لقائه ببرنامج "الإمام الطيب"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، "إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء"، وقوله تعالى أيضًا: "قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعًا"، والمراد أسرفوا من كثرة الذنوب، وبما يفيد أن الله سيغفر الذنوب جميعًا إلا الشرك، فلا ذنب يعلو على مغفرة الله تعالى.

وأضاف، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن نصيب العبد من اسم الله «الغفار» أن يجعل العفو منهج حياة.