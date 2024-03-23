شيخ الأزهر: الخوارج يكفرون المسلمين العصاة ومن يرتكبون الكبائر

أوضح الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حكم مرتكب الكبيرة من الذنوب.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الإمام الطيب"، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن هناك كبائر متعلقة بالقلب وهي آفات القلوب، والإمام الغزالي خير ما كتب فيها.

وأضاف أن المعضلة الكبرى هنا تكمن في أن مذهب الخوارج هو الذي يظهر من حين لآخر، لتستخدمه بعض الجماعات المتطرفة في تكفير المسلمين العصاة، ومن يرتكبون الكبائر، ثم يحلون دمه، وجميع الحركات المتطرفة والإرهابية التي ظهرت مؤخرًا تنطلق من مبدأ الخوارج هذا، فنجدهم يكفرون المسلمين، بل يكفرون الحكام بحجة أنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، وبما يمثل معصية تجعلهم كفارًا، وهذا غير صحيح.