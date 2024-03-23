الذنوب القابلة للغفران وغيرها التي لا تغفر أبدا؟... شيخ الأزهر يوضح

فسر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حكم مرتكب الكبيرة من الذنوب، موضحًا نصيب العبد من اسم الله "الغفار"، وكيف ينعكس في حياته اليومية وسلوكياته.

وقال فضيلة الإمام خلال لقائه ببرنامج "الإمام الطيب"، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن نصيب العبد من اسم الله الغفار يكون في غفرانه لأخيه، وعفوه عنه، وصفحه، وأن يعتاد الصفح، ولكي يعتاد على هذا فهو بحاجة إلى التأسي بمواقف نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم.

وأضاف أن القرآن الكريم، ومنه قوله تعالى "فليعفوا وليصفحوا ألا يحبون أن يغفر الله لهم"، فنحن أيضا مطالبون بأن نغفر لمن أخطأ في حقنا وأن نتعلم الصفح والعفو.