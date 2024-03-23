هناك مشاكل بيني وبين زوجي هل يؤثر على الصيام؟.. الإفتاء ترد

رد الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال أحد المشاهدين عن وجود مشاكل بينها وبين زوجها هل لذلك أثر على صحة الصيام.

وقال خلال تقديم برنامجه "ولاتعسروا"، والمُذاع عبر فضائية "الأولي المصرية"، مساء اليوم الأربعاء، إنه لا خلاف أنها لا تبطل الصوم إلا إن أنزل بها ولكنه متعقب بأن ابن شبرمة أفتى بإفطار من قبل.

وأضاف ونقله الطحاوي عن قوم ولم يسمهم، وقد قال بكراهة التقبيل والمباشرة على الإطلاق قوم وهو المشهور عند المالكية، موضحًا أن كل من الزوجين سيحاسب على المشاكل وظلم الآخر ولكن هذا لا يبطل صحة الصوم.