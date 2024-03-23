عمرو الوردانى: العبادة لم تشرع لرضا الإنسان عن نفسه

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، إن هناك قانونًا مهمًا من قوانين الحياة، وهو قانون تحديد الوجهة، لافتًا إلى أن من يعرف قبلته ووجهته يصل بصورة سهلة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "ولا تعسروا"، والمُذاع على فضائية "الأولى المصرية"، مساء اليوم السبت: "تجد الناس تفسح له الطريق، فالحياة لها سعة، مثل الآخرة، فإذن لازم نعرف مقاصدنا التى ولدنا من أجلها".

وتابع الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "فى رمضان لازم يكون لينا وجهة ومقصد، وفى رمضان العبد يولد من جديد، والعبادة لم تشرع لترضى عن نفسك وإنما لتتعلق برضا ربك".