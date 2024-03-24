نقل الفنان محمد العمروسى إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية

أعلنت الصفحة الرسمية للفنان محمد العمروسي عن تعرضه لأزمة صحية طارئة.

وكتب أدمن الصفحة: "بعد تعرضه لأزمة قلبية أجرى النجم محمد العمروسي عملية قسطرة بالقلب ونطمئن جمهوره على صحته طالبين الدعاء له بالشفاء العاجل في هذا الشهر الكريم".

مسلسل المعلم

ويشارك الفنان محمد العمروسي في بطولة مسلسل المعلم أمام النجم مصطفى شعبان ويعرض بشكل حصري عبر شبكة قنوات الحياة.

ويجسد دور دنجل قبطان بميناء السويس وتربطه علاقة بمصطفى شعبان بطل العمل.

ويعرض مسلسل المعلم لمصطفى شعبان بشكل حصري على قناة الحياة، ويعاد مسلسل المعلم 3 مرات في اليوم التالي من العرض الأول له على قناة الحياة، في تمام الساعة 4 صباحًا، ثم إعادة ثانية في تمام الساعة 9 صباحًا، وآخر إعادة في الساعة 1 ونصف ظهرًا.