الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

عصام عمر لـ"الدستور": أبحث عن دور مختلف لأن الجمهور يمل من التكرار

مسلسل مسار إجباري
مسلسل "مسار إجباري"

أكد الفنان عصام عمر أنه يبحث دائمًا عن الدور المختلف والمتميز ولا يحب المشاركة في أعمال مختلفة من أجل التواجد والانتشار.

وقال عصام في تصريحات لـ"الدستور" إن الجمهور يمل من تكرار نفس الأدوار، وإذا حدث ذلك سينصرف الناس عن مشاهدتي، مؤكدًا أنه تحمس لمسلسل "مسار إجباري" بسبب قرب السيناريو من الشارع والأسرة المصرية. 

تفاصيل الحلقة 13 من مسلسل "مسار إجباري" 

وشهدت الحلقة الثالثة عشرة من المسلسل زيارة المحامي الفاسد مجدي حشيش إلى أم علي "الفنانة صابرين"، وادعى خلال زيارته أنه جاء خوفًا على كل من علي وحسين مدعيا أنهما يسيران في طريق خطر، مفسرًا ذلك أنهما بعد أن اشترك علي مع حشيش في إثبات براءة دكتور صفوت عاد هو وأخوه إلى الشك فيه.

وتابع حشيش أن السبب في هذا ما نقلته خديجة إلى دكتور صفوت ما جعله يقابلهما ويهددهما مستندًا إلى أن والدهما كان سببًا في دخوله إلى السجن. 

وتضمنت الحلقة ١٣ من مسلسل "مسار إجباري" زيارة خديجة إلى الدكتور صفوت في معمله، وقامت بمواجهته بأن العلاقة بينه وبين حبيبة لم تكن بالمثالية قائلة له "العلاقة بينكم ما كانتش وردية وكان فيه خلافات" مستنكرة عدم تصريحه بذلك لها، ومتهمة إياه بأنه كان لا يحب حبيبة كما ظنت.

رد صفوت على ذلك نافيًا ومؤكدًا أنه كان يحب حبيبة جدًا، ولم يكن يطيق حتى التسبب في حزنها، كذلك كشف صفوت عن شكه في أن من وراء قتل حبيبة وحبسه هي سناء زوجته، موضحًا أنه من الممكن أن تدفع غيرة من حبيبة لفعل ذلك عندما علمت بعلاقتهما، مؤكدًا لها عن علاقتها الكبيرة بعدد من شركات الأدوية التي كانت تعمل على أبحاثها حبيبة، وتابع أن هذه شكوك لا تصل بعد إلى اليقين ليبلغ عنها.

كذلك شهدت أحداث الحلقة 13 من مسلسل "مسار إجباري" أيضًا اعتراف علي لخديجة بإعجابه بها، وحصول علي وحسين على فيديو بتسجيل كاميرات المطعم الذي كان يتقابل فيه كل من حبيبة ودكتور صفوت إلا أنهما اكتشفا أن أحد الأشخاص يطاردهما ما جعلهما يسارعون هربًا منه، إلى أن وجدا أحد الأفراح الشعبية وفيها يغني المطرب عصام صاصا اتنين بمقام ملايين ليرقص الأخوان على أنغام هذه الأغنية في ود وألفة.

أبطال مسلسل "مسار إجباري" 

ومسلسل "مسار إجباري" مكون من 15 حلقة وهو من بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبوسعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

عصام عمر الفنان الشاب عصام عمر عصام عمر مسار احباري مسلسلات رمضان 2024 مسلسل مسار إجباري مسلسل مسار إجباري عصام عمر واحمد داش

مواد متعلقة

مواعيد عرض برنامج "مملكة الدرويش" لقصواء الخلالي في رمضان

موعد إعادة عرض مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 13

مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 13.. ظهور شبح الفنانة شيماء سيف

مسلسل الكبير أوى الجزء 8 الحلقة 13| نفادى يتنكر فى دور الأحدب

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 13|الكبير يتنكر في زي نابليون بونابرت

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 13| هجرس يتنكر في شخصية ذا ماسك ومربوحة كاترين لويز

مسلسل الكبير أوي 8 لـ " أحمد مكي " أحداث الحلقة 13

481.6 مليون جنيه أرباح مدينة الإنتاج الإعلامي فى 2023 بزيادة 77 %

الأكثر قراءة

عاجل| بعد رفضه للبرازيل.. أنشيلوتي يكشف كواليس تجديد عقده مع ريال مدريد

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

انفراجة جديدة وحل أكبر نقاط الخلاف.. ماذا حدث فى مفاوضات هدنة غزة؟

زيارة جوتيريش رفح تكشف أكاذيب إسرائيل تجاه مصر.. ماذا يحدث فى المعبر؟

خبير مصرفى: سعر الدولار سيتراجع دون الـ45 جنيهًا

مصدر لـ"الدستور": لاعبو الزمالك يجهزون مفاجأة لأحمد رفعت فى ربع نهائى الكونفيدرالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رامي حسين

المتحدة كسبت الرهان

حسين دعسة

الطريق إلى هدنة الحرب فى غزة يغتالها العناد الإسرائيلى

د.أحمد الخميسى

أتذكرك

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

وائل لطفي

الصيد فى مياه الدراما

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الأقصى؟

د. منى حلمى

كيف أُنفِّذ وصية أمى؟

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

تمرد فى جيش الاحتلال.. متطرفو اليهود يثيرون أزمة كبرى بحكومة نتنياهو

مفاوضات إسرائيل.. عودة مقيدة لـ 2000 نازح يوميا للشمال وبانتظار رد حماس

الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بمراجعة تعهد إسرائيل بعدم استهداف المدنيين