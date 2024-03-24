عصام عمر لـ"الدستور": أبحث عن دور مختلف لأن الجمهور يمل من التكرار

أكد الفنان عصام عمر أنه يبحث دائمًا عن الدور المختلف والمتميز ولا يحب المشاركة في أعمال مختلفة من أجل التواجد والانتشار.

وقال عصام في تصريحات لـ"الدستور" إن الجمهور يمل من تكرار نفس الأدوار، وإذا حدث ذلك سينصرف الناس عن مشاهدتي، مؤكدًا أنه تحمس لمسلسل "مسار إجباري" بسبب قرب السيناريو من الشارع والأسرة المصرية.

تفاصيل الحلقة 13 من مسلسل "مسار إجباري"

وشهدت الحلقة الثالثة عشرة من المسلسل زيارة المحامي الفاسد مجدي حشيش إلى أم علي "الفنانة صابرين"، وادعى خلال زيارته أنه جاء خوفًا على كل من علي وحسين مدعيا أنهما يسيران في طريق خطر، مفسرًا ذلك أنهما بعد أن اشترك علي مع حشيش في إثبات براءة دكتور صفوت عاد هو وأخوه إلى الشك فيه.

وتابع حشيش أن السبب في هذا ما نقلته خديجة إلى دكتور صفوت ما جعله يقابلهما ويهددهما مستندًا إلى أن والدهما كان سببًا في دخوله إلى السجن.

وتضمنت الحلقة ١٣ من مسلسل "مسار إجباري" زيارة خديجة إلى الدكتور صفوت في معمله، وقامت بمواجهته بأن العلاقة بينه وبين حبيبة لم تكن بالمثالية قائلة له "العلاقة بينكم ما كانتش وردية وكان فيه خلافات" مستنكرة عدم تصريحه بذلك لها، ومتهمة إياه بأنه كان لا يحب حبيبة كما ظنت.

رد صفوت على ذلك نافيًا ومؤكدًا أنه كان يحب حبيبة جدًا، ولم يكن يطيق حتى التسبب في حزنها، كذلك كشف صفوت عن شكه في أن من وراء قتل حبيبة وحبسه هي سناء زوجته، موضحًا أنه من الممكن أن تدفع غيرة من حبيبة لفعل ذلك عندما علمت بعلاقتهما، مؤكدًا لها عن علاقتها الكبيرة بعدد من شركات الأدوية التي كانت تعمل على أبحاثها حبيبة، وتابع أن هذه شكوك لا تصل بعد إلى اليقين ليبلغ عنها.

كذلك شهدت أحداث الحلقة 13 من مسلسل "مسار إجباري" أيضًا اعتراف علي لخديجة بإعجابه بها، وحصول علي وحسين على فيديو بتسجيل كاميرات المطعم الذي كان يتقابل فيه كل من حبيبة ودكتور صفوت إلا أنهما اكتشفا أن أحد الأشخاص يطاردهما ما جعلهما يسارعون هربًا منه، إلى أن وجدا أحد الأفراح الشعبية وفيها يغني المطرب عصام صاصا اتنين بمقام ملايين ليرقص الأخوان على أنغام هذه الأغنية في ود وألفة.

أبطال مسلسل "مسار إجباري"

ومسلسل "مسار إجباري" مكون من 15 حلقة وهو من بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبوسعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.