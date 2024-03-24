توقعات مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 14 | هل يقتل شبح شيماء سيف الكبير ؟

توقعات الحلقة 14 من مسلسل الكبير اوي 8.. يتشوق ملايين المشاهدين لمتابعة أحداث الحلقة الرابعة عشر من المسلسل الكوميدي الرائع الكبير اوي بطولة النجم أحمد مكى، وذلك لمتابعة إحتفالات المزاريطة بعيد الهالوين والحفلة التنكرية للكبير في دور نابليون بونابرت وهجرس فى دور ذا ماسك لجيم كارى مع ظهور شبح شيماء سيف في النهاية.

توقعات مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 14

كما ينتظر المشاهدون حول شاشات التلفزيون والمنصات عرض الحلقة 14 من مسلسل الكبير أوي 8 بطولة الفنان أحمد مكى، وسط توقعات بسخونة الأحداث الدرامية بعد ظهور شبح شيماء سيف خلال احتفال عيد الهالوين بدوار عمدة المزاريطة.

مسلسل الكبير اوي 8

وزادت تساؤلات المشاهدين هل ينجو الكبير من الشبح وهو يؤدى شخصية نابليون بونابرت بينما نفادى أوهم الكبير إنه شخصية غريبة عن القرية ويتحاور مع شخصيات من الجن خلال الحلة 14.

مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن تفاصيل احداث الحلقة 13

وشهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل الكبير اوي 8 تنظيم حفلة تنكرية بحضور الكبير اوي في شخصية نابليون بونابرت وهجرس فى شخصية ذا ماسك لجيم كارى مع مربوحة وجونى، حيث اجتمع أفراد الفريق على مائدة الطعام واوهمهم نفادى إنه شخصية غريبة تتحاور مع الجن، وظهور شبح شيماء سيف في نهاية الحلقة 13.

مسلسل الكبير اوي 8 مواعيد عرض الحلقة 14

مسلسل الكبير اوي 8

كذلك، ينتظر ملايين المشاهدين عرض الحلقة 14 من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، لمتابعة إحتفالات المزاريطة بعيد الهالوين للمرة الأولى، وذلك في تمام الساعة 6:05 مساء اليوم الأحد، عقب أذان المغرب مباشرة، وقت تناول افطار رمضان.

مسلسل الكبير اوي الجزء 8 قنوات عرض الحلقة الرابعة عشر

مسلسل الكبير اوي 8

ويستعد الملايين من المتابعين لمسلسل الكبير اوي 8 لمشاهدة الحلقة الرابعة عشر لاستكمال أحداث الحلقة السابقة والخفة التنكرية للكبير في دور نابليون بونابرت ضمن الإحتفال بالهالوين، عبر قناة on وon دراما يوميًا بتقنية HD وأيضا عبر منصة watchit.

قصة مسلسل الكبير اوي 8

تشهد قصة مسلسل الكبير اوي 8 عمدة المزاريطة الكبير اوي تطورات كبيرة في الأحداث الدرامية، بدايتها قيام حزلقوم وفرقته بسرقة بنك، وذلك على طريقة المسلسل الإسباني الشهير "la casa de papel"، وهو يرتدي البدلة الحمراء الشهيرة للحصول على 2 مليون دولار، وأيضا محاولات الكبير اوي في الجزء الثامن مساعدة أهالى قرية المزاريطة وحل المشاكل التي تواجه البعض منهم.

أبطال مسلسل الكبير اوي 8

مسلسل الكبير اوي 8

فى الختام، يشارك نخبة من نجوم الفن في أحداث مسلسل الكبير اوي 8 منهم رحمة أحمد في دور مربوحة، ومحمد سلام هجرس، وبيومى فؤاد في دور الدكتور ربيع، ومصطفى غريب، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.