موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 13من الكلمات البحثية الأكثر تقدم عبر جوجل حيث شهدت الحلقة الثالثة عشر من المسلسل أحداث درامية مثيرة مع بداية الإحتفال بعيد الهالوين للمرة الأولى في قرية المزاريطة بتنظيم حزلقوم وجونى وحضور العمدة.

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 لـ "أحمد مكي" الحلقة 13

ينتظر موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 لـ "أحمد مكي" الحلقة 13الملايين من المصريين وذلك للتعرف على آخر تطورات الأحداث الدرامية بعد بدء الاحتفال بعيد الهالوين وظهور عدة شخصيات منها نابليون بونابرت وجيم كارى، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا اليوم الأحد بصورة فائقة الجودة.

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن تفاصيل أحداث الحلقة 13

شهد مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن في الحلقة 13 أحداث مثيرة بدايتها الإحتفال لأول مرة في تاريخ قرية المزاريطة بعيد الهالوين، وسط جلوس مربوحة على كنبة بمنزل العمدة مستغربا من وجودها وحيدة دون الكبير والعترة وجونى الصغير، لتوضح أنها تجلس برفقة خيبتها بعد تخوفها من علاقة الكبير أوى مع مدرسة اللغة الفرنسية جورجيت.

ابطال مسلسل الكبير اوي 8

كما شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل الكبير اوي 8 تنظيم حفلة تنكرية بحضور الكبير اوي في شخصية نابليون بونابرت وهجرس فى شخصية ذا ماسك لجيم كارى مع مربوحة وجونى، واجتمع أفراد الفريق على مائدة الطعام حيث اوهمهم نفادى إنه شخصية غريبة تتحاور مع الجن، وظهور شبح شيماء سيف في نهاية الحلقة.

مسلسل الكبير أوي 8 مواعيد عرض الحلقة 14

كذلك، بستعد ملايين المشاهدين لقضاء وقت ممتع مع أحداث الحلقة 14 من مسلسل الكبير اوي 8 وسط تجمع أفراد الأسرة وقت تناول وجبة الإفطار اليوم الرابع عشر من رمضان، وذلك في الساعة 6:5 مساء اليوم.

مسلسل الكبير أوي الجزء 8 قنوات عرض الحلقة الرابعة عشر

ابطال مسلسل الكبير اوي 8

فى السياق، ينتظر الملايين من متابعى مسلسل الكبير اوي الجزء 8 قنوات عرض الحلقة الرابعة عشر، وذلك على عدة قنوات ناقلة، وهي قناة on وon دراما يوميًا بتقنية HD وأيضا عبر منصة واتش ات لتوفير مشاهدة ممتعة.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

فى النهاية، تدور قصة مسلسل الكبير أوي 8 حول عمدة المزاريطة الكبير اوي ومساعدته لأبناء قريته وأصدقائه في أية مشكلات، وأيضا مغامرات حزلقوم المصاب بعمى الألوان مع هجرس والبروفيسور جونى والاحتفال بعيد الهالوين المزاريطة.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

ابطال مسلسل الكبير اوي 8

ويشهد الجزء الثامن من مسلسل الكبير اوي مشاركة من نجوم الفن منهم محمد سلام في دور هجرس، وبيومى فؤاد في دور الدكتور ربيع، ورحمة أحمد في دور مربوحة، وشيماء سيف وأمينة خليل ضيوف الشرف.

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