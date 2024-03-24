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مسلسلات رمضان 2024

ملخص مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 13| The mask واحدب نوتردام يحتفلان بالهالوين في المزاريطة

مسلسل الكبير اوي
مسلسل الكبير اوي 8

مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 13 .. شهدت الحلقة الثالثة عشر من المسلسل الشهير الكبير أوى الجزء الثامن أحداث مثيرة مع بدء احتفالية عيد الهالوين بدوار عمدة المزاريطة لأول مرة وإقامة حفلة تنكرية أعادت احياء شخصيات فيلم صعيدى في الجامعة الأمريكية واحدب نوتردام.

 

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن تفاصيل احداث الحلقة 13

كما شهدت احداث مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 13 للفنان أحمد مكى، تنظيم جونى وهجرس ومربوحة إحتفال كبير بعيد الهالوين في دوار العمدة الكبير، مع ظهور هجرس ببدلة The mask بينما مربوحة وجونى والعترة بنادونه بصعيدى في الجامعة الأمريكية مما أثار حيرة هجرس من الزى.

مسلسل الكبير اوي 8 

 

وأيضا شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل الكبير اوي 8 قيام نفادى بعمل تعويذة لإحضار الجن وأخذ قطع البانيه، واخافة العمدة والحضور على مائدة الطعام منهم العترة ومربوحة وجونى، بينما ظهر شبح شيماء سيف في نهاية الحلقة باللون الأخضر.

مسلسل مسلسل الكبير أوي 8 موعد عرض الحلقة 14

مسلسل الكبير اوي 8 

فى السياق، يستعد ملايين المتابعين لمسلسل الكبير اوي 8 لمشاهدة أحداث الحلقة 14 على الشاشات والمنصات، وذلك عقب تناول وجبة الإفطار اليوم الرابع عشر من رمضان، وذلك في الساعة 6،5 مساء اليوم وقت تجمع أفراد الأسرة.

 

مسلسل الكبير اوي الجزء 8 مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة عشر

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موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 13

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مسلسل الكبير أوى الجزء 8 الحلقة 13| نفادى يتنكر فى دور الأحدب

كذلك، تقوم قناة "on" الفضائية ببث الحلقة 14 من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن في تمام الساعة 6:05 مساء، وأيضا على قناة On دراما ومنصة watchit.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير اوي 8 

فى النهاية، تدور قصة مسلسل الكبير اوي 8 حول عمدة المزاريطة الكبير اوي ومساعدته لأبناء قريته وأصدقائه في أية مشكلات، مع ظهور أعراض الحمل على مربوحة وقيام حزلقوم وفرقته بمساعدة هجرس وجونى ودكتور ربيع بسرقة البنك، وحدوث مواقف كوميدية ومفارقات بين الأخوان الثلاثة الكبير وخزلقوم وجونى.

ابطال مسلسل الكبير اوي 8

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ويشهد الجزء 8 من مسلسل الكبير اوي مشاركة من نجوم الفن منهم محمد سلام في دور هجرس، وبيومى فؤاد في دور الدكتور ربيع، ورحمة أحمد في دور مربوحة، ومصطفى غريب، وأيضاشيماء سيف وأمينة خليل ضيوف الشرف، ومن إخراج أحمد الجندى.

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