الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"الكبير أوي ج 8".. الحلقة 14|العفريتة تطلب عقد زواجها العرفي من الكبير هبل

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى

شهدت الحلقة 14 من مسلسل الكبير أوي الجزء 8 أحداثًا غير متوقعة بعد ظهور العفريتة لوجي التي تجسيدها شيماء سيف، واضطرت العفريتة القيام بالاعيب مختلفة لاخافة كل الموجودين بدوار الكبير. 

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 14

وشهدت أحداث الحلقة 14 من مسلسل الكبير أوي الجزء 8 إخفاء العفريتة لوجي لكلا من طبازة وجوني بينما قامت بالغزل في الكبير وهو ما آثار غيرة مربوحة، فيما بدأت العفريتة سرد قصتها ومطالبها المختلفة على الكبير حيث طلبت العودة إلى منزلها من جديد. 

فيما كشفت العفريتة لوجي للكبير أنها كانت متزوجة عرفي من  الكبير هبل شقيق والده  رغم رفض أهلها أن تتزوج من إنس وتؤكد للكبير أنها لن تقدر على العودة لمنزلها وأهلها بعد هذه السنين الطويلة وتطلب من الكبير أن يحضر لها العقد العرفي من غرفة الكبير هبل حتى تستطيع العودة لأهلها بعد 95عاما.

موعد عرض مسلسل الكبير اوي 8

تبثه القنوات يوميا خلال شهر رمضان، مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن، في تمام الساعة 6:05 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة.

موعد إعادة مسلسل الكبير اوي 8

وجاءت حلقة الإعادة الساعة الـ3 فجرًا، وتعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، غد الاثنين ، لمن فاتته مشاهدتها.

قصة مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 14 

ويعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة الثالثة طوال شهر رمضان على قناة ON وON drama وعبر منصة watch it.

مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 14| العفريتة لوجي تتخلص من طبازة

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير اوي  حول عدد من "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل، حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل الكبير اوي 8 

يقوم ببطولة مسلسل الكبير اوي 8  عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.

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