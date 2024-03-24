الأحد 24 مارس 2024
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فن

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 14| العفريتة تطلب العودة لمنزلها

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى

زاد البحث خلال الساعات الماضية عن تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 14

وتصدر مسلسل الكبير أوي الجزء 8 تريند x ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة منذ انطلاق أولى حلقاته عبر شاشة قنوات ON. 

ويبحث الكثيرون عن أبرز أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 14. 

وننشر لكم تفاصيل احداث مسلسل الكبير اوي الجزء 8 خلال السطور التالية.

ابرز أحداث مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 14

شهدت الحلقة 14 من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن أحداث كوميدية مختلفة بعد ظهور العفريتة والتي تجسد دورها الفنانة شيماء سيف التي تظهر كضيف شرف ضمن حلقات العمل حيث تبدأ في سر قصتها على الكبير والموجودين في الدوار وتشكر نفادي لاستحضاره لها بعد 29 عاما من حبسها داخل جدران الدوار وتبدأ في سرد قصتها وتسأل عن الكبير اوي والد الكبير وتؤكد لهم انها كانت على علاقة به وزوجته منذ 29 عاما وترغب حاليا في العودة لأهلها ولكنها تخشي من رد فعلهم لاعتراضهم على زواجها من الكبير اوي. 

مواعيد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 14

يعاد الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 14 على شاشة ON بواقع مرتين الأولى في تمام الساعة الثالثة صباح اليوم التالي والثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

بينما يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 14 على شاشة ON drama في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء، ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي، ثم يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء.

ملخص مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 13| The mask واحدب نوتردام يحتفلان بالهالوين في المزاريطة

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي في إطار كوميدي  حول عدد من "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل، حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

يقوم ببطولة مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.

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