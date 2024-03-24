مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 14| العفريتة لوجي تتخلص من طبازة

بدأت أحداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن 8 الحلقة 14 بأحداث ساخنة بعد أن قررت العفريتة لوجي، والتي تقوم بدورها الفنانة شيماء سيف بعمل عدد من الألاعيب لإخافة الموجودين في دوار الكبير وعلى رأسهم الكبير ومربوحة والعترة.

أبرز أحداث مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 14

شهدت أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 14 تساءل العفريتة لوجي عن العراف الذى أحضره قائلة :كلكم شكلكم غريب فيخبرها نفادي بأنه هو من قال التعويذة فتوجه العفريتة لوجي الشكر لنفادي على إخراجها بعد اختفاء نحو 95 عاما

أما جونى فيبلغ الكبير أن المقلب تحول لجد بعد تعويذة نفادى الحقيقية.

وتتغزل العفريتة فى الكبير وجماله لتقول له زوجته مربوحة: "أنت مش سايب ولا بنى آدمين وعفاريت"، وتطلب منهم العفريتة المساعدة لعودتها للمنزل.

ثم يحاول طبازة الهروب من دوار الكبير مؤكدا أنه غريب في وسطهم فهم اهل ولكن العفريتة تستنكر مقاطعتها لها وصوته العالي وتقرر اخفاؤه والتخلص منه.

مواعيد عرض مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 14

يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 14 بشكل حصري عبر قنوات ON ويتم عرض العمل على النحو التالي:

ON العامة:

*العرض الأول عقب آذان المغرب مباشرة في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق.

*الغعادة الأولى: الساعة الثالثة صباح اليوم التالي.

*الإعادة الثانية: الثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

ON drama

*العرض الأول: الساعة العاشرة والنصف مساء.

الإعادة الأولى: الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي.

الإعادة الثانية: الساعة الواحدة والنصف مساء.

أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير اوي

بدأت أحداث مسلسل الكبير اوي 8 بقيام حزلقوم وفرقته بسرقة بنك وعودة 2 مليون دولار، وذلك على طريقة المسلسل الإسباني الشهير "la casa de papel"، وهو يرتدي البدلة الحمراء الشهيرة، مع محاولات الكبير اوي في الجزء الثامن مساعدة أهالى قرية المزاريطة وحل المشاكل التي تواجههمم والاحتفال بعيد الهالوين.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

يقوم ببطولة أحداث مسلسل الكبير اوي 8 عدد كبير من نجوم الفن منهم رحمة أحمد في دور مربوحة، ومحمد سلام هجرس، وبيومى فؤاد في دور الدكتور ربيع، ومصطفى غريب، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي