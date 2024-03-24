الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الكبير اوي 8 لـ " احمد مكي " احداث الحلقة 14.. العفريته لوجى تتخلص من جونى

الكبير اوي 8
الكبير اوي 8

بدأت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن بطولة الفنان أحمد مكى بداية درامية ساخنة خلال إقامة إحتفال الهالوين والحفلة التنكرية في دوار عمدة المزاريطة، وذلك بظهور العفريتة شيماء سيف وقيامها بعدة ألاعيب لتخويف الكبير وجونى والعترة ومربوحة.

مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن تفاصيل الحلقة 14

كما شهدت الحلقة 14 من مسلسل الكبير اوي إثارة كبيرة بعد اختفاء جونى بعد تدخل العفريتة شيماء سيف وقولها أنها ملبوسة من عفريت، ليتحول مقلب جونى إلى حقيقة وظهور عفريته حقيقية.

وشهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل الكبير اوي، إلقاء نفادى تعويذة إحضار العفريتة شيماء، ثم يعترف نفادى للكبير أوى بالحقيقة وأن جونى وهجرس طلبا منه فعل ذلك، بينما تتحول التعويذة إلى حقيقة ويختفى جونى وسط مطالبة الكبير العفريتة لوجى  لإعادته مرة أخرى.

مسلسل مسلسل الكبير اوي 8 موعد عرض الحلقة 15

كذلك، ينتظر ملايين المشاهدين أمام الشاشات والمنصات موعد عرض الحلقة 15 من مسلسل الكبير اوي، وذلك لمتابعة تطورات تعامل العمدة الكبير مع العفريته واهالى المزاريطة، وذلك في الساعة 6،5 مساء الغد الإثنين، وسط فرحة الكبار والصغار بمساهمة الكبير اوي.

مسلسل الكبير اوي الجزء 8 مواعيد وقنوات عرض الحلقة الخامسة عشر

الكبير اوي 8 

إضافة إلى ذلك، يستعد المشاهدين لمتابعة أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن ومغامرات العمدة وجونى والعترة ومربوحة، وذلك على شاشة قناة on وon دراما يوميًا بتقنية HD وأيضا عبر منصة watchit طوال اليوم.

 قصة مسلسل الكبير اوي 8

الكبير اوي 8 

بدأت أحداث مسلسل الكبير اوي 8 بقيام حزلقوم وفرقته بسرقة بنك وعودة 2 مليون دولار، وذلك على طريقة المسلسل الإسباني الشهير "la casa de papel"، وهو يرتدي البدلة الحمراء الشهيرة، مع محاولات الكبير اوي في الجزء الثامن مساعدة أهالى قرية المزاريطة وحل المشاكل التي تواجههمم والاحتفال بعيد الهالوين.

ابطال مسلسل الكبير اوي 8

فى النهاية، تشهد أحداث مسلسل الكبير اوي 8 مشاركة واسعة من نجوم الفن منهم رحمة أحمد في دور مربوحة، ومحمد سلام هجرس، وبيومى فؤاد في دور الدكتور ربيع، ومصطفى غريب، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.

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