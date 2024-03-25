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فن

جودر - ألف ليلة وليلة.. رحلة أسطورية على شاشة ON غدًا

مسلسل جودر
مسلسل جودر

تعرض شبكة قنوات ON غدا الثلاثاء 16 رمضان أولى حلقات المسلسل الدرامي الجديد “جودر - الف ليلة وليلة” للنجم ياسر جلال. 

غدا.. عرض أولى حلقات مسلسل جودر لياسر جلال على ON 

وينافس مسلسل جودر - الف ليلة وليلة لياسر جلال ضمن مجموعة جديدة من مسلسلات ال 15 حلقة التي تعرض في النصف الثاني من شهر رمضان 2024. 

مواعيد عرض مسلسل جودر 

يعرض مسلسل جودر لياسر جلال والذي ينتمي إلى فئة مسلسلات الـ 15 حلقة في تمام الساعة الـ 8 مساء على شاشة قناة ON ويمكن للجمهور مشاهدة الحلقة معادة في تمام الساعة 9:45 صباحا.

ويتناول المسلسل قصة أسطورية حول شخصية هارون الرشيد.

ومسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" ينتمى إلى نوعية دراما التراث التاريخي التخيلي فى إطار الفانتازيا، ويرصد حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة، وهي حكاية الصياد  (جودر ابن عمر المصري) الذي يواجه العديد من الصعوبات وحكاية مسلسل جودر ألف ليلة وليلة وجودر هي إحدى الشخصيات الخيالية التي يضمها كتاب القصص الشهير، مثل شخصية الملك شهريار وشهرزاد والوزير جعفر وهم شخصيات في القصة الرئيسية، وسندباد وشاه زمان ومرجانة وغيرهم، وهم من شخصيات قصص شهرزاد.

5 أعمال جاهزة للعرض فى النصف الثانى أبرزها «جودر» و«مليحة»

قناة ON تروج لمسلسل جودر ألف ليلة وليلة.. انتظرونا منتصف رمضان

أبطال مسلسل جودر الف ليلة وليلة 

مسلسل جودر- ألف ليلة وليلة، معالجة درامية وسيناريو وحوار المؤلف الكبير أنور عبدالمغيث، ويشارك فى بطولته أمام النجم ياسر جلال، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم نور اللبنانية، وفاء عامر، تارا عماد، ياسمين رئيس، وليد فواز، أحمد ماهر، ياسر الطوبجي، عابد عناني، مجدي فكري، محمد علي رزق، أحمد بدير، رشوان توفيق، فتوح أحمد، محمد التاجي، أحمد ماهر، عبد العزيز مخيون، أيتن عامر، والعمل من إنتاج شركتى ميديا هب وأروما، ومن إخراج إسلام خيري.

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