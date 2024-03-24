الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

غدا.. طرح أغنية "حبنا وحكياته" لجنات تتر مسلسل "بقينا اتنين"

جنات
جنات

تطرح غدا الإثنين أغنية “حبا وحكياته” تتر مسلسل بقينا اتنين الذي يخوض بطولته الفنان شريف منير والفنانة رانيا يوسف والمقرر انطلاقه بعد غد الثلاثاء.

أغنية “حبنا وحكياته” غناء النجمة المغربية جنات وهي من كلمات الشاعر الغنائي أمير طعيمة والملحن الموسيقي محمد رحيم وتوزيع موسيقي تميم ومن المقرر طرح الأغنية عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية ضمن الحملة الدعائية لمسلسل “بقينا إتنين”.

 

مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين الحلقة 1

وأعلنت قناة cbc عن مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين على شاشتها حصرياً في النصف الثاني من شهر رمضان، حيث تعرض الحلقة الأولى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 16 رمضان الساعة 12 منتصف الليل والإعادة 6.30 صباحاً والساعة 11.15 صباحاً.

 

ونشرت الشركة المنتجة البوسترات الرسمية المنفردة لأبطال العمل، بعدما نشرت منذ أيام البوستر الرسمي للمسلسل ويتصدره شريف منير ورانيا يوسف، وتظهر البوسترات شخصيات المسلسل كاملة، حيث يقدم نجوم العمل شخصيات درامية تتلاقى مع الواقع اجتماعيا، إذ يقدم المسلسل قصة درامية اجتماعية في إطار لايت لا يخلو من التشويق، حول علاقات الزواج في مجتمعنا المصري وتأثير انفصال الزوجين بعد سنوات من الزواج على حياتهم وحياة من حولهم جميعا.

 

قصة مسلسل بقينا اتنين

تدور أحداث مسلسل بقينا اتنين فى إطار اجتماعى لايت حول تأثيرات الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج، فى ظل وجود أبناء فى مرحلة الشباب، وانعكاس الأمر نفسيا على كل أطراف الأسرة، خلال علاقة زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، وهما شريف منير ورانيا يوسف، يدخلان فى خلافات زوجية عديدة، تنتهي بهما فى النهاية بالطلاق، ويستعرض العمل حياة الزوجين بعد الانفصال والتأثير النفسي الذي يتركه في ظل علاقتهما بابنتهما.

أبطال مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمي جمال، يوسف عثمان، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، من بينهم الفنان الراحل طارق عبد العزيز الذي توفي في موقع التصوير يوم 26 نوفمبر الماضي، والعمل من تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت.

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