تنتطلق اليوم أولى حلقات برنامج “مملكة الدراويش” الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ضمن خريطة البرامج التلفزيونية للنصف الثاني من شهر رمضان الجاري.

برنامج مملكة الدراويش الحلقة الأولى

ويستضيف برنامج “مملكة الدراويش” للإعلامية قصواء الخلالي كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات مصر، على مدار الحلقات التي ستعرض يوميًا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

مواعيد وقنوات عرض برنامج مملكة الدراويش الحلقة الأولى

ويرصد “الدستور” في السطور التالية مواعيد وقنوات عرض وإذاعات الحلقة الأولى من برنامج "مملكة الدراويش" للإعلامية

قناة الحياة الفضائية: في تمام الساعة الثالثة والربع مساء.

قناة الفضائية المصرية الأولى في تمام الساعة السادسة وخمس وعشرون دقيقة.

إذاعة راديوو هيتس في تمام الساعة التاسعة مساء.

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برنامج ممكلة الدراويش

تناقش الإعلامية قصواء الخلالي خلال حلقات برنامج مملكة الدروايش أهم ما ورد في المراجع الشهيرة للتصوف وفي مقدمتها "الرسالة القشيرية" للإمام أبو القاسم القشيري على مدار الحلقات المتتالية وذلك في الأبواب المختلفة التي تدعم الفكر الصوفي وأعمال الصوفية كفكر وسطي مستند من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وذلك ضمن مشروع صناعة الوعي، ومواجهة الإرهاب، الذي تتبناه وتنفذه الدولة المصرية.



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