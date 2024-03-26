الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مواعيد وقنوات عرض برنامج مملكة الدراويش الحلقة الأولى

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

تنتطلق اليوم أولى حلقات برنامج “مملكة الدراويش” الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ضمن خريطة البرامج التلفزيونية للنصف الثاني من شهر رمضان الجاري.

برنامج مملكة الدراويش الحلقة الأولى

ويستضيف برنامج “مملكة الدراويش” للإعلامية قصواء الخلالي كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات مصر، على مدار الحلقات التي ستعرض يوميًا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

مواعيد وقنوات عرض برنامج مملكة الدراويش الحلقة الأولى

ويرصد “الدستور” في السطور التالية مواعيد وقنوات عرض وإذاعات الحلقة الأولى من برنامج "مملكة الدراويش" للإعلامية 

  • قناة الحياة الفضائية: في تمام الساعة الثالثة والربع مساء.
  • قناة الفضائية المصرية الأولى في تمام الساعة السادسة وخمس وعشرون دقيقة.
  • إذاعة راديوو هيتس في تمام الساعة التاسعة مساء.
  • منصة watch it الرقمية مقابل إشتراك شهري أو سنوي.

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برنامج ممكلة الدراويش

تناقش الإعلامية قصواء الخلالي خلال حلقات برنامج مملكة الدروايش أهم ما ورد في المراجع الشهيرة للتصوف وفي مقدمتها "الرسالة القشيرية" للإمام  أبو القاسم القشيري على مدار الحلقات المتتالية وذلك في الأبواب المختلفة التي تدعم الفكر الصوفي وأعمال الصوفية كفكر وسطي مستند من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وذلك ضمن مشروع صناعة الوعي، ومواجهة الإرهاب، الذي تتبناه وتنفذه الدولة المصرية. 


يرصد "الدستور" في السطور التالية تفاصيل ومعلومات عن هذه الرسالة:

  • تعد الرسالة القشيرية من الكتب المكتوبة في علم التصوف ومصنفها يرجع للإمام أبي القاسم عبدالكريم بن هوازن القشيري الشافعي المتوفى سنة 465 هجرية.
  • وتعتبر الرسالة القشيرية من أهم المصادر فى التعرف إلى مذهب الصوفية وشرح ألفاظها ومصطلحاتها الشائعة.
  • تشرح الرسالة القشيرية الأحوال والمقامات والتجليات التى يصعب أحيانًا على القارئ العادى أن يفهمها.
  • تحتوي الرسالة على 54 بابًا و3 فصول.
  • تحتوي الرسالة القشيرية على مجلدين وخصص المجلد الأول لتراجم مشايخ التصوف وسيرهم وأقوالهم، والمجلد الثاني عن مقامات أرباب السلوك وطريقتهم.
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