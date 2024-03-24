الأحد 24 مارس 2024
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فن

الفنان إيهاب فهمى لـ أحمد الخطيب فى برنامج "كلم ربنا": مرض والدتى بالسرطان كان أصعب موقف فى حياتى

جريدة الدستور

كشف الفنان إيهاب فهمي خلال استضافته ببرنامج (كلم ربنا مع أحمد الخطيب) على الراديو ٩٠٩٠، سر تشاؤمه من رنات الموبايل، وسر تفضيله للوضع الصامت في كل الموبايلات التي يستخدمها.

وقال الفنان ايهاب فهمي إنه لا ينسى رنة الموبايل التي عرف منها خبر وفاة والدته، ومنذ ذلك الحين لم يعد يستخدم رنات الموبايل نهائيا.

واضاف فهمي: اكتشفت مرض والدتي بمرض السرطان يوم وقفة عيد الأضحى. كانت من أصعب اللحظات في حياتي لأن الأطباء أبلغونا أن الوفاة هتكون بعد ٣ شهور لأن وضعها الصحي كان خطيرا وحالتها متدهورة.

وتابع قائلا: "أمي ماتت وأنا بيني وبينها حوار صامت بالعيون بس أقولها سامحيني واعذريني على كل تقصير مني في حقك يا أمي".

وعن اللحظة التي توجه فيها إلى الله ليكلمه أثناء مرض والدته، قال الفنان إيهاب فهمي: وخرجت من المستشفى الساعة ٢ صباحا قعدت ف الشارع لحد الساعة ٦ صباحا أبص للسماء وأقول لربنا: ربي لا أسألك رد القضاء ولكن أسالك اللطف فيه يارب. ويارب اغفر لى تقصيري في حقها. وصليت الفجر وكملت مناجاة لربنا وافتكرت جملة اتعلمتها من أمي قعدت أرددها طول الأزمة دي.. ربنا ما بيجيبش حاجة وحشة.

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